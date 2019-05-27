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      У Маріуполі оборонні конструкції перетворили на арт-об'єкти: вражаючі фото

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      У Маріуполі є цікаві конструкції – тетраподи, які зазвичай використовують, щоб стримувати високі хвилі на морі. Але з початком війни ці бетонні конструкції встановили на усіх в'їздах до міста, аби зупинити важку ворожу техніку. Тепер же тетрапод – це сучасний символ Маріуполя.

      Місцева художниця та дизайнерка Марина Черепченко показала свої творіння – розписані тетраподи. Каже, більшість українців дізналась про ці конструкції у 2014-му році, коли на схід прийшла війна. Втім, їхня історія в Маріуполі починається трохи раніше.

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      Як з’явилася ідея розпису тетраподів?

      За словами художниці, ця ідея виникла у 2013 році на честь 235-річчя Маріуполя. Тоді художники розписали близько вісімдесяти тетраподів в різноманітних техніках і тематиках. Проте ніхто і подумати не міг, що ці арт-об’єкти зможуть запобігти окупації.

      У нас залишилися деякі об'єкти, і їх відправили на блокпости, на лінію розмежування, щоб завдяки своїй тяжкості і стійкості, тетрапод став перепоною для важкої військової техніки,
      – відповіла Марія Черепченко.

      Уже шостий рік маріупольські тетраподи є захисниками міста. За цей час художниця налагодила виробництво невеликих сувенірних тетраподів, які розійшлись по всьому світу. А окрім традиційних статуеток, у місті вже створюють кондитерські вироби, сумки, пляшки, картини і навіть ювелірні прикраси.

      Як виглядають тетраподи: фото конструкцій та сувенірів

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      Теги: Новини України Архітектура Новини культури Новини нерухомості Новини Маріуполя
      Джерело: 24 канал
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