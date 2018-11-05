В Мариуполе отгремел "Барсук Фест" – музыкальный фестиваль в честь военных

Для них ежедневные обстрелы – нормальная ситуация. И на мирной земле они отпраздновали первую годовщину создания.

Один из самых боеспособных подразделений украинской армии – 503 батальон морской пехоты отгремел в Мариуполе с праздничным концертом.

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Наконец без бронежилетов и без свиста пуль командиры благодарят бойцам. На фестиваль съехались гости со всей Украины.

"Барсук Фест"

Играли известные группы – "Гайдамаки", TaRuta, "Гуцул Калипсо", Riffmaster. Такую подборку коллективов не смогли пропустить и мариупольчане.

Чем больше образованных украинцев тем умнее страна,

– подчеркнул лидер группы "Гайдамаки" Александр Ярмола.

Евгений Романенко из группы TaRuta и вообще решил стать частью армии.

Мы с басистом группы TaRuta решили подписать контракт резервиста с 503 отдельным батальоном морской пехоты. Потому что в такое время в Украине каждый мужчина должен уметь держать оружие,

– заявил лидер группы TaRuta Евгений Романенко.

Сейчас подразделение с передовой вышло. Теперь около полугода на отдых и доукомплектацию и снова на передовую, напоминать врагу, что девиз подразделения: "Видишь – Стреляй".