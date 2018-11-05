У Маріуполі відгримів "Борсук Фест" – музичний фестиваль на честь військових

Для них щоденні обстріли – нормальна ситуація. Та на мирній землі вони відсвяткували першу річницю створення.

Один з найбоєздатніших підрозділів української армії – 503 батальйон морської піхоти відгримів у Маріуполі зі святковим концертом.

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Нарешті без бронежилетів і без свисту куль командири дякують бійцям. На фестиваль з'їхались гості з з усієї України.



"Борсук Фест"

Грали відомі гурти – "Гайдамаки", TaRuta, "Гуцул Каліпсо", Riffmaster. Таку підбірку колективів не змогли пропустити і маріупольчани.

Чим більше освічених українців тим розумніша країна,

– наголосив лідер гурту "Гайдамаки" Олександр Ярмола.

Євген Романенко з гурту TaRuta і взагалі вирішив стати частиною армії.

Ми з басистом гурту TaRuta вирішили підписати контракт резервіста з 503 окремим батальйоном морської піхоти. Тому що в такий час в Україні кожен чоловік має вміти тримати зброю,

– заявив лідер гурту TaRuta Євген Романенко.

Зараз підрозділ з передової вийшов. Тепер близько півроку на відпочинок та доукомплектацію і знову на передову, нагадувати ворогу, що девіз підрозділу: "Бачиш - Стріляй".