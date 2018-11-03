Черги з кулеметів – найменше, чим "сєпари" можуть "привітати" українських бійців, – журналіст

За добу на Донбасі поранили двох наших бійців. І це лише з початку суботи, 3 листопада. Проросійські найманці продовжують обстрілювати позиції армійців ледь не за розкладом. Переважно вночі, але іноді відкривають вогонь і вдень.

На позиції під самісіньким Донецьком просто так зайти важко і небезпечно, тож доводиться пересуватися перебіжками. Ворог тут дуже близько. Видно навіть без бінокля.

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Посеред білого дня переміщатись по окопах, траншеях можна тільки навприсядки, рачки, бо постійно працює ворожий снайпер та ворожий кулеметник. Тож доводитьсянашим бійцям їх трошки втихомирювати. Засіб втихомирення ворога досить стандартний – ручний кулемет Калашникова.

Трошки провчити ж треба. Щоб більше не стріляли,

– сказав боєць.

Все одно, цей день бійці називають спокійним. Черги з кулеметів та снайперський вогонь – найменше, чим "сєпари" можуть "привітати" українських захисників.

Кілька днів тому було два рази, ми починали тільки працювати, а по нас АГС сипав. Десь 10 приходів було,

– розповів військовослужбовець ЗСУ Олександр.

Бійці вважають причиною посилення обстрілів ротацію серез проросійських- найманців.

"Тут постійно бухкає. У них 3-го числа закінчується ротація, і тому приходять нові підрозділи і починаються обстріли", – вважає військовослужбовець ЗСУ на позивний "Дагон".

Проте бійці запевняють: самі також не мовчать і на кожну провокацію ворог отримує серйозну відповідь.