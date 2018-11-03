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      САНКЦІЇ РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ТАРИФИ НА ГАЗ

      Черги з кулеметів – найменше, чим "сєпари" можуть "привітати" українських бійців, – журналіст

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      За добу на Донбасі поранили двох наших бійців. І це лише з початку суботи, 3 листопада. Проросійські найманці продовжують обстрілювати позиції армійців ледь не за розкладом. Переважно вночі, але іноді відкривають вогонь і вдень.

      На позиції під самісіньким Донецьком просто так зайти важко і небезпечно, тож доводиться пересуватися перебіжками. Ворог тут дуже близько. Видно навіть без бінокля. 

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      Посеред білого дня переміщатись по окопах, траншеях можна тільки навприсядки, рачки, бо постійно працює ворожий снайпер та ворожий кулеметник. Тож доводитьсянашим бійцям їх трошки втихомирювати. Засіб втихомирення ворога досить стандартний – ручний кулемет Калашникова.

      Трошки провчити ж треба. Щоб більше не стріляли,
      – сказав боєць.

      Все одно, цей день бійці називають спокійним. Черги з кулеметів та снайперський вогонь – найменше, чим "сєпари" можуть "привітати" українських захисників.

      Кілька днів тому було два рази, ми починали тільки працювати, а по нас АГС сипав. Десь 10 приходів було,
      – розповів військовослужбовець ЗСУ Олександр.

      Бійці вважають причиною посилення обстрілів ротацію серез проросійських- найманців. 

      "Тут постійно бухкає. У них 3-го числа закінчується ротація, і тому приходять нові підрозділи і починаються обстріли", – вважає військовослужбовець ЗСУ на позивний "Дагон".

      Проте бійці запевняють: самі також не мовчать і на кожну провокацію ворог отримує серйозну відповідь. 

      Автор: Олексій Годзенко
      Теги: Новини України Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил
      Джерело: 24 канал
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