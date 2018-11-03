Українські бійці завдали потужних ударів по окупантах на Донбасі: яскраве відео

У мережі опублікували відео, як українські військові завдають потужних артилерійських ударів по російських окупаційних військах та їх бойовій техніці на Донбасі.

Відповідне відео показав легендарний офіцер Збройних Сил Анатолій Штефан з позивним "Штірліц".

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Цим відео військовий привітав своїх побратимів зі святом українських ракетних військ і артилерії, яке відзначають сьогодні, 3 листопада.

"Зі святом Боги війни! Кожен боєць знає що таке арта. Не тільки знає, але молиться і чекає на вас... Коли ви починаєте працювати, на душі починається свято та надія тільки на вас. Чорні від кіптяви, пилу та багнюки, з тремтячими руками від перевантаження ви знаєте, що на вас чекають сотні побратимів. Ви найкращі!", – наголосив боєць.

Також, він зауважив, що на відео показані знищення артилерії, техніки і піхоти противника, та один бліндаж.