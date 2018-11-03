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      Украинские бойцы нанесли мощные удары по оккупантам на Донбассе: яркое видео

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      ВСУ нанесли сильные удары по боевикам на Донбассе
      ВСУ нанесли сильные удары по боевикам на Донбассе / Фото из открытых источников

      В сети опубликовали видео, как украинские военные наносят мощные артиллерийские удары по российским оккупационным войскам и их боевой технике на Донбассе.

      Соответствующее видео показал легендарный офицер Вооруженных Сил Анатолий Штефан с позывным "Штирлиц".

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      Этим видео военный поздравил своих сослуживцев с праздником украинских ракетных войск и артиллерии, который отмечается сегодня, 3 ноября.

      "С праздником Боги войны! Каждый боец ​​знает что такое арта. Не только знает, но молится и ждет вас ... Когда вы начинаете работать, в душе начинается праздник и надежда только на вас. Черные от копоти, пыли и грязи, с дрожащими руками от перегрузки вы знаете, что вас ждут сотни побратимов. Вы лучшие!", – подчеркнул боец.

      Также он отметил, что на видео показано уничтожение артиллерии, техники и пехоты противника, и одного блиндажа.

       

      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Вооруженные Силы Украины Оружие
      Источник: 24 Канал
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