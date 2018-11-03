Охотники за ватными черепами: в сети показали пару снайперов ВСУ за работой
В сети появились фото военнослужащих Вооруженных сил Украины из снайперского отряда 801 во время выполнения боевого задания.
Соответствующие снимки в Twitter разместил пользователь под ником Конопляный Джмелик.
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Снайперская пара 801 отряда ВМС ВСУ,
– подписные фото.
Под заметкой появились восторженные комментарии людей.
"Охотники за кацапскими ватными черепами. Метких вам выстрелов! Наши Герои", – пишут в соцсети.
Источник: 24 Канал
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