"Война никогда не убьет добро": как украинский военный спасал дельфина

В сети набирает популярности видео, на котором украинский военный спасает от гибели детеныша дельфина. Животное выбросило на мелководье, однако его спасли.

Соответствующий ролик распространили в Facebook-сообществе "Возвращайся живым".

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На кадрах видно, как военный берет дельфина и отпускает в открытое море.

Плыви-плыви, манюня,

– говорит он вслед маленькому дельфину.

Известно, что детеныш дельфина выбросило на берег на Херсонщине.

В сети поступок военного вызвал немалое восхищение. Люди отмечают, что война не способна убить добро, которое есть в человеческом сердце.

"Это здорово. Молодец. Война никогда не убьет добро, любовь и украинскую душу", "Плыви, малыш! Удачи тебе! И не забывай, на каком берегу тебе дали "вторую" жизнь! Маме тоже расскажи", – пишут в комментариях к видео.

Смотрите видео: украинский военный спасает детеныша дельфина