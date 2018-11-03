"Війна ніколи не вб'є добро": як український військовий рятував дельфіна

У мережі набирає популярності відео, на якому український військовий рятує від гибелі дитинча дельфіна. Тварину викинуло на мілководдя, проте її врятували.

Відповідний ролик поширили у Facebook-спільноті "Повертайся живим".

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На кадрах видно, як військовий бере дельфіна та відпускає у відкрите море.

Пливи-пливи, манюня,

– каже він вслід маленькому дельфіну.

Відомо, що дитинча дельфіна викинуло на берег на Херсонщині.

У мережі вчинок військового викликав неабияке захоплення. Люди наголошують, що війна не здатна вбити добро, яке є у людському серці.

"Це чудово. Молодець. Війна ніколи не вб'є добро, любов і українську душу", "Пливи, малюк! Удачі тобі! І не забувай, на якому березі тобі дали "друге" життя! Мамі теж розкажи", – пишуть у коментарях до відео.

Дивіться відео: український військовий рятує дитинча дельфіна