Мисливці за ватними черепами: в мережі показали пару снайперів ЗСУ за роботою
В мережі з'явилися фото військовослужбовців Збройних сил України зі снайперського загону 801 під час виконання бойового завдання.
Відповідні знімки у Twitter розмістив користувач під ніком Конопляний Джмелик.
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Снайперська пара 801 загону ВМС ЗСУ,
– підписні фото.
Під дописом з'явились захоплені коментарі людей.
"Полювальники за кацапськими ватними черепами. Влучних вам пострілів! Наші Герої", – пишуть у соцмережі.
Джерело: 24 Канал
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