Предпринимательство без помех и ограничений. В Мариуполе прошел третий форум Business4Women.

Мероприятие состоялось в рамках инициативы ЕС EU4Business при поддержке ЕБРР. Организатором выступил Краматорский центр информационной поддержки бизнеса, который входит в сеть Центров информационной поддержки бизнеса, что основана и работает в 15 регионах Украины при поддержке ЕБРР в рамках инициативы EU4Business. Участникам представили европейские программы для развития малого и среднего бизнеса.

Разрабатывается ряд дополнительных проектов, которые переходят в стадию не горячую, то есть помочь, чтобы выжить, а в стадию развития. Разрабатываются проекты совместно с рядом банковских учреждений, ЕБРР. Это вопрос и кредитования, и вопрос глобального консалтинга. Программ очень много,

– рассказал президент Донецкой торгово-промышленной палаты Максим Ануфриев.

ЕБРР в рамках инициативы ЕС EU4Business обеспечивает обучение, консалтинговое сопровождение и адресную поддержку предприятий малого и среднего бизнеса. Есть отдельные программы для бизнеса, который возглавляют женщины, и тех, которые работают в сфере зеленой энергетики и агро.

"В стандартной ситуации грантовая поддержка составляет 50% от стоимости проекта, в проектах связанных с энергоэффективностью – 75%, и проектах женского предпринимательства – 60%. В Украине было реализовано более 1100 проектов и заявки принимаются круглый год", – сказал представитель ЕБРР Украина Тимур Халилов.

Business4Women – организаторы называют площадкой для диалога и обмена опытом.

"Интересно получить информацию, узнать что-то новое, узнать о каких-то путях решения проблем. Ну, какой опыт может быть", – поделилась участница форума Business4Women Ольга Васильева.

Во время форума ведущие эксперты и предпринимательницы региона будут делиться успешным опытом построения собственного дела. Также будут говорить о возможности расширения бизнеса и выхода на международные рынки.