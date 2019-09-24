У Маріуполі пройшов третій форум Business4Women

Підприємництво без перешкод і обмежень. В Маріуполі пройшов третій форум Business4Women.

Захід відбувся у рамках ініціативи ЄС EU4Business за підтримки ЄБРР. Організатором виступив Краматорський центр інформаційної підтримки бізнесу, який входить в мережу Центрів інформаційної підтримки бізнесу, що заснована і працює у 15 регіонах України за підтримки ЄБРР в рамках ініціативи EU4Business. Учасницям представили європейські програми для розвитку малого і середнього бізнесу.

Розробляється ряд додаткових проєктів, які переходять в стадію не гарячу, тобто допомогти, щоб вижити, а в стадію розвитку. Розробляються проєкти спільно з рядом банківських установ, ЄБРР. Це питання і кредитування, і питання глобального консалтингу. Програм дуже багато,

– розповів президент Донецької торгово-промислової палати Максим Ануфрієв.

ЄБРР в рамках ініціативи ЄС EU4Business забезпечує навчання, консалтинговий супровід, та адресну підтримку підприємств малого і середнього бізнесу. Є окремі програми для бізнесу, який очолюють жінки і тих, які працюють у сфері зеленої енергетики та агро.

"В стандартній ситуації грантова підтримка становить 50% від вартості проєкту, в проєктах пов'язаних з енергоефективністю – 75%, і проєктах жіночого підприємництва – 60%. В Україні було реалізовано понад 1100 проєктів і заявки приймаються цілий рік", – сказав представник ЄБРР Україна Тимур Халілов.

Business4Women – організатори називають майданчиком для діалогу та обміну досвідом.

"Цікаво отримати інформацію, дізнатися щось нове, дізнатися про якісь шляхи вирішення проблем. Ну, якийсь досвід може бути", – поділилась учасниця форуму Business4Women Ольга Васильєва.

Під час форуму провідні експерти та підприємниці регіону ділитимуться успішним досвідом побудови власної справи. Також говоритимуть про можливості розширення бізнесу та виходу на міжнародні ринки.