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      В Мариуполе взорвался жилой дом, от него ничего не осталось: фото

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      Часть дома уничтожена
      Часть дома уничтожена / ГСЧС

      В частном жилом доме в Мариуполе, что в Донецкой области, произошел взрыв, в результате которого пострадали двое пожилых людей – 79 и 80 лет.

      Инцидент произошел утром 1 мая на улице Кренкеля. Причиной взрыва является утечка бытового газа, сообщили в пресс-службе ГСЧС в Донецкой области.

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      От взрыва пристроенная часть дома была разрушена полностью. В самом помещении повреждены перегородки комнат.


      Взрывом снесло перегородки в доме

      Пострадавшие от госпитализации отказалась.

      Обстоятельства происшествия устанавливаются.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Чрезвычайное происшествие ГСЧС Взрыв Новости Мариуполя
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