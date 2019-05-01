В Мариуполе взорвался жилой дом, от него ничего не осталось: фото

В частном жилом доме в Мариуполе, что в Донецкой области, произошел взрыв, в результате которого пострадали двое пожилых людей – 79 и 80 лет.

Инцидент произошел утром 1 мая на улице Кренкеля. Причиной взрыва является утечка бытового газа, сообщили в пресс-службе ГСЧС в Донецкой области. Читайте также: В Харькове взорвали автомобиль, есть тяжелораненый: фото От взрыва пристроенная часть дома была разрушена полностью. В самом помещении повреждены перегородки комнат.

Взрывом снесло перегородки в доме Пострадавшие от госпитализации отказалась. Обстоятельства происшествия устанавливаются.