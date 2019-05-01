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      У Маріуполі вибухнув житловий будинок, від нього нічого не лишилось: фото

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      Частина будинку знищена
      Частина будинку знищена / ДСНС

      У приватному житловому будинку у Маріуполі, що на Донеччині, стався вибух, внаслідок якого постраждали двоє літніх людей – 79 та 80 років.

      Інцидент стався вранці 1 травня на вулиці Кренкеля. Причиною вибуху є витік побутового газу, повідомили у прес-службі ДСНС у Донецькій області. 

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      Від вибуху прибудовану частину будинку зруйнувано повністю. У самому помешканні пошкоджено перегородки кімнат. 


      Вибухом знесло перегородки у будинку

      Постраждалі від госпіталізації відмовилася.

      Обставини події встановлюються.

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      Теги: Новини України Новини Маріуполя Вибух ДСНС Надзвичайні ситуації
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