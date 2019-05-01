У Маріуполі вибухнув житловий будинок, від нього нічого не лишилось: фото
У приватному житловому будинку у Маріуполі, що на Донеччині, стався вибух, внаслідок якого постраждали двоє літніх людей – 79 та 80 років.
Інцидент стався вранці 1 травня на вулиці Кренкеля. Причиною вибуху є витік побутового газу, повідомили у прес-службі ДСНС у Донецькій області.
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Від вибуху прибудовану частину будинку зруйнувано повністю. У самому помешканні пошкоджено перегородки кімнат.
Вибухом знесло перегородки у будинку
Постраждалі від госпіталізації відмовилася.
Обставини події встановлюються.
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