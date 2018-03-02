В марте в МИД Австрии появится отдел по вопросам России

Отдел по вопросам России появится в Министерстве иностранных дел Австрии. Действовать он будет уже с марта, также будет назначен спецпредставитель по связям с РФ. Такое решение принято по результатам встречи канцлера Австрийской Республики Себастьяна Курца с президентом РФ Владимиром Путиным, состоявшейся в Москве 28 февраля.

Об этом сообщает австрийское издание Kurier, передает Укринформ.

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Уже в этом месяце в федеральном министерстве будет создан специальный российский отдел и назначать специального представителя по связям с Россией. На эту должность придет новый дипломат Марго Клестиль-Льоффлер,

– говорится в сообщении.

Сообщается, что Марго Клестиль-Льоффлер – эксперт по российским вопросам, посол Австрии в России с 2009 по 2014 годы и к тому же бывшая первая леди. Она хорошо разговаривает на русском и плотно связана с политической и экономической элитой страны. Много лет она является близкой подругой президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Дмитрия Медведева, с которыми познакомилась, когда была первой леди Австрии.