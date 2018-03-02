У березні у МЗС Австрії з'явиться відділ з питань Росії

Відділ з питань Росії з'явиться у Міністерстві закордонних справ Австрії. Діятиме він вже із березня, також буде призначено спецпредставника по зв'язках з РФ. Таке рішення прийнято за результатами зустрічі канцлера Австрійської Республіки Себастьяна Курца з президентом РФ Володимиром Путіним, що відбулася в Москві 28 лютого.

Про це повідомляє австрійське видання Kurier, інформує Укрінформ.

Читайте також: Екс-канцлер Австрії міг працювати на Манафорта в інтересах Януковича, – ЗМІ

Вже цього місяця у федеральному міністерстві буде створено спеціальний російський відділ і призначено спеціального представника зі зв'язків із Росією. На цю посаду прийде новий дипломат Марго Клестіль-Льоффлер,

– йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що Марго Клестіль-Льоффлер – експерт з російських питань, посол Австрії в Росії з 2009 по 2014 роки й до того ж колишня перша леді. Вона добре розмовляє російською і щільно пов'язана з політичною й економічною елітою країни. Багато років вона є близькою подругою президента РФ Володимира Путіна і прем'єр-міністра Дмитра Медведєва, з якими познайомилася, коли була першою леді Австрії.