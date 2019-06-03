12:42
3 июнь 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019 НОВОЕ ПРАВОПИСАНИЕ ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Медведев думает только о вине. Россия победила время
      Вєсті Кремля
      17:35, 1 июня
      Вести.UA. Жир: Зеленский и Аваков шутят над Саакашвили. Прощание Ляшко с Мосийчуком
      Вєсті.UA
      18:43, 1 июня
      Деньги дороже экологии: какие коррупционные схемы годами работают в Минприроды
      ЦРУ
      09:00, 31 мая
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Как боролись в Союзе с расхитителями соцсобственности
      Згадати все
      23:56, 31 мая
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019 НОВОЕ ПРАВОПИСАНИЕ ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ

      В массовой драке под Москвой убили спецназовца ГРУ

      78 Читати новину українською
      В России зарезали спецназовца ГРУ
      В России зарезали спецназовца ГРУ / desktopbackground.org

      Во время массовой драки в поселке Путилково неподалеку от Москвы убили бойца спецназа главного управления Генштаба ВС РФ Никиту Белянкина.

      Друг погибшего спецназовца Сергей Иванов рассказал, что инцидент произошел поздно вечером 1 июня, пишет РБК.

      Читайте также: В Одесской области нашли убитым политика из непризнанного Приднестровья

      Белянкин возвращался домой с подругой, и увидел возле местного бара массовую драку, в которой десять человек били двоих.

      Спецназовец достал травматический пистолет и сделал предупредительный выстрел в воздух, переключив внимание нападавших на себя. Они повалили его на землю и вонзили нож, после чего тот умер на руках у девушки,
      – рассказал Иванов.

      По его словам, "скорая" приехала на место инцидента лишь через 10-15 минут после того, как умер Белянкин.

      Сейчас установили только одного подозреваемого, но пока никого не арестовывали. По данному факту Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье об убийстве.

      По информации Telegram-канала Mash, погибший воевал как наемник в Сирии – в 2016-2017 годах принимал участие в боях под Алеппо, имел награды.

      blog_ava
      Сильные грозы и ветер накроют Украину: в каких областях ждать непогоды
      сегодня
      8178
      Теги: Новости России столкновения Криминальные новости
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Чому не варто вважати Росію братнім народом: пояснення ветерана АТО
      сегодня , 12:29 Чому не варто вважати Росію братнім народом: пояснення ветерана АТО
      Леонід Остальцев 44
      Катастрофа МН-17 над Донбассом: странное поведение премьер-министра Малайзии
      сегодня , 12:00 Катастрофа МН-17 над Донбассом: странное поведение премьер-министра Малайзии
      Злой Одессит 1792
      Как выбрать холодильник для дома: советы на что надо обратить внимание
      сегодня , 11:00 Как выбрать холодильник для дома: советы на что надо обратить внимание
      25
      Война на Донбассе: соотношение потерь в мае 2019 года
      сегодня , 08:40 Война на Донбассе: соотношение потерь в мае 2019 года
      Юрій Бутусов 4062
      Главные новости 2 июня: в Харькове снесли Жукова, трагедия на Kozak Fest
      сегодня , 08:01 Главные новости 2 июня: в Харькове снесли Жукова, трагедия на Kozak Fest
      1113
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук