В массовой драке под Москвой убили спецназовца ГРУ

Во время массовой драки в поселке Путилково неподалеку от Москвы убили бойца спецназа главного управления Генштаба ВС РФ Никиту Белянкина.

Друг погибшего спецназовца Сергей Иванов рассказал, что инцидент произошел поздно вечером 1 июня, пишет РБК.

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Белянкин возвращался домой с подругой, и увидел возле местного бара массовую драку, в которой десять человек били двоих.

Спецназовец достал травматический пистолет и сделал предупредительный выстрел в воздух, переключив внимание нападавших на себя. Они повалили его на землю и вонзили нож, после чего тот умер на руках у девушки,

– рассказал Иванов.

По его словам, "скорая" приехала на место инцидента лишь через 10-15 минут после того, как умер Белянкин.

Сейчас установили только одного подозреваемого, но пока никого не арестовывали. По данному факту Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье об убийстве.

По информации Telegram-канала Mash, погибший воевал как наемник в Сирии – в 2016-2017 годах принимал участие в боях под Алеппо, имел награды.