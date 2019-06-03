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      У масовій бійці під Москвою вбили спецназівця ГРУ

      707 Читать новость на русском
      У Росії зарізали спецназівця ГРУ
      У Росії зарізали спецназівця ГРУ / desktopbackground.org

      Під час масової бійки у селищі Путилкове неподалік від Москви вбили бійця спецназу головного управління Генштабу ЗС РФ Микиту Бєлянкіна.

      Друг загиблого спецназівця Сергій Іванов розповів, що інцидент трапився пізно ввечері 1 червня, пише РБК

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      Белянкін повертався додому з подругою, і побачив біля місцевого бару масову бійку, у якій десятеро людей били двох.

      Спецпризначенець дістав травматичний пістолет й зробив попереджувальний постріл у повітря, переключивши увагу нападників на себе. Вони повалили його на землю й встромили ножа, після чого той помер на руках у дівчини,
      – розповів Іванов. 

      За його словами, "швидка" приїхала на місце інциденту лише через 10-15 хвилин після того, як помер Белянкін.

      Наразі встановили лише одного підозрюваного, але поки нікого не заарештовували. За цим фактом Слідчий комітет РФ порушив кримінальну справу за статтею про вбивство.

      За інформацією Telegram-каналу Mash, загиблий воював як найманець у Сирії – у 2016-2017 роках брав участь у боях під Алеппо, мав нагороди. 

      blog_ava
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      Теги: Новини Росії Кримінальні новини Сутички
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