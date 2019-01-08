В Мексике задержали украинского бизнесмена Фукса и нардепа Иванчука, – СМИ

В понедельник вечером, 7 января, миграционная служба Мексики задержала украинского бизнесмена Павла Фукса и народного депутата от "Народного фронта" Андрея Иванчука. Задержание произошло после прилета украинцев в аэропорт Канкун.

Об этом со ссылкой на источники из окружения Фукса и системы международного правопорядка сообщила в Facebook главный редактор программы "Схемы" Наталья Седлецкая.

По информации журналистки, на курорт Канкун Фукс и Иванчук прилетели на частном самолете из британского Фарнборо.

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Иванчука отпустили. Проблемы на границе возникли только у Фукса. Со вчерашнего дня и до сих пор он удерживается в аэропорту Канкуна миграционной службой Мексики, к нему приехали сотрудники украинского посольства. Почему задержали Фукса? Украинский бизнесмен находится в черном списке США. Это выяснилось по прилету в Мексику, и повлияло на решение местных пограничников пускать Фукса в страну или нет,

– написала Седлецкая.

Она также ставит сама себе вопрос, почему Фукс, у которого все "очень хорошо" в Украине, находится в черном списке США и там персона нон грата.

В то же время Telegram канал The Newsroom, который ведут журналисты Татьяна Николаенко и Сергей Лещенко, сообщил со ссылкой на собственные источники, что вместе с Фуксом и Иванчуком в Мексику полетел нардеп, сопредседатель депутатской группы "Партия "Видродження" Виталий Хомутынник.

"Прилетели чартером в Мексику праздновать Рождество с женами", – отметил Telegram-канал для Фукса и Иванчука.



Сообщение о задержании Фукса и Иванчука

Кроме того, источники издания "Обозреватель" подтвердили, что Фукс и Иванчук были с женами.

"Иванчука отпустили, поскольку при задержании он предъявил дипломатический паспорт, использовать который в частных поездках парламентарий не имеет права. Фукс до сих пор ожидает решения суда. По нашим данным, его помощники ищут чартер для возвращения олигарха в Украину", – пишет издание.