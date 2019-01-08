00:56
9 янв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      АВАРИЯ СУДНА С УКРАИНЦАМИ ВБЛИЗИ ТУРЦИИ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ТОМОС
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Бык и Патриарх. Что у Маши в голове
      Вєсті Кремля
      21:11, 8 января
      Вести.UA. Жир: Как в Федерации испугались ХВедерации. Мода на ТВ-мордобои
      Вєсті.UA
      19:52, 8 января
      Безнаказанность, черные регистраторы, ректоры-бизнесмены и измены: коррупционные тренды 2018
      ЦРУ
      09:00, 28 декабря 2018
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Алкоголизация, или Как спаивали людей в Союзе
      Згадати все
      22:52, 28 декабря 2018
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      АВАРИЯ СУДНА С УКРАИНЦАМИ ВБЛИЗИ ТУРЦИИ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ТОМОС

      В Мексике задержали украинского бизнесмена Фукса и нардепа Иванчука, – СМИ

      122 Читати новину українською
      Фукса и Иванчука задержали в Мексике
      Фукса и Иванчука задержали в Мексике / Коллаж 24 канала

      В понедельник вечером, 7 января, миграционная служба Мексики задержала украинского бизнесмена Павла Фукса и народного депутата от "Народного фронта" Андрея Иванчука. Задержание произошло после прилета украинцев в аэропорт Канкун.

      Об этом со ссылкой на источники из окружения Фукса и системы международного правопорядка сообщила в Facebook главный редактор программы "Схемы" Наталья Седлецкая.

      По информации журналистки, на курорт Канкун Фукс и Иванчук прилетели на частном самолете из британского Фарнборо.

      Читайте также: Как путинский олигарх Фукс ведет роскошный бизнес в Украине: скандальные детали

      Иванчука отпустили. Проблемы на границе возникли только у Фукса. Со вчерашнего дня и до сих пор он удерживается в аэропорту Канкуна миграционной службой Мексики, к нему приехали сотрудники украинского посольства. Почему задержали Фукса? Украинский бизнесмен находится в черном списке США. Это выяснилось по прилету в Мексику, и повлияло на решение местных пограничников пускать Фукса в страну или нет,
      – написала Седлецкая.

      Она также ставит сама себе вопрос, почему Фукс, у которого все "очень хорошо" в Украине, находится в черном списке США и там персона нон грата.

      В то же время Telegram канал The Newsroom, который ведут журналисты Татьяна Николаенко и Сергей Лещенко, сообщил со ссылкой на собственные источники, что вместе с Фуксом и Иванчуком в Мексику полетел нардеп, сопредседатель депутатской группы "Партия "Видродження" Виталий Хомутынник.

      "Прилетели чартером в Мексику праздновать Рождество с женами", – отметил Telegram-канал для Фукса и Иванчука.

      Фукс Іванчук затримання Мексика
      Сообщение о задержании Фукса и Иванчука

      Кроме того, источники издания "Обозреватель" подтвердили, что Фукс и Иванчук были с женами.

      "Иванчука отпустили, поскольку при задержании он предъявил дипломатический паспорт, использовать который в частных поездках парламентарий не имеет права. Фукс до сих пор ожидает решения суда. По нашим данным, его помощники ищут чартер для возвращения олигарха в Украину", – пишет издание.

      Теги: Новости Украины Новости политики Журналисты Мексика Виталий Хомутынник Бизнес Верховная Рада
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 8 января: Филарет-Герой Украины и спасенный от казни смертью украинский моряк
      8 января , 22:44 Главные новости 8 января: Филарет-Герой Украины и спасенный от казни смертью украинский моряк
      175
      Надзвичайний стан у США: Трамп проти демократів – хто кого?
      8 января , 21:08 Надзвичайний стан у США: Трамп проти демократів – хто кого?
      Артем Овдієнко 1377
      Самая глубокая станция метро в мире в Киеве: правда или нет? Тест
      8 января , 19:32 Самая глубокая станция метро в мире в Киеве: правда или нет? Тест
      2078
      Развенчание фейка о "пьяном" Порошенко
      8 января , 19:01 Развенчание фейка о "пьяном" Порошенко
      Юрій Бутусов 4648
      Космические гонки: кто успеет первым на Луну?
      8 января , 19:01 Космические гонки: кто успеет первым на Луну?
      Борис Немировський 400
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       5 декабря 2018 , 15:08
      Врач из Германии: Тимошенко продолжит лечение в Харькове
       14 октября 2012 , 17:22 11
      Историкам в России дали рекомендации для опровержения Голодомора
      23 апреля 2013 , 09:42 24
      Экс-игрок Карпат "порвал" украинской песней на посвящении в сборной Украины, а Зинченко феерил под Майкла Джексона (видео)
       13 октября 2018 , 23:25
      ПСЖ и Ливерпуль в смертельной битве, Зинченко ждет шанса от Гвардиолы – анонс самых интересных матчей 5 тура ЛЧ
       27 ноября 2018 , 12:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук