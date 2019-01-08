У Мексиці затримали українських бізнесмена Фукса та нардепа Іванчука, – ЗМІ

У понеділок увечері, 7 січня, міграційна служба Мексики затримала українського бізнесмена Павла Фукса і народного депутата від "Народного фронту" Андрія Іванчука. Затримання відбулося після прильоту українців до аеропорту Канкун.

Про це з посиланням на джерела з оточення Фукса і системи міжнародного правопорядку повідомила у Facebook головна редакторка програми "Схеми" Наталія Седлецька.

За інформацією журналістки, на курорт Канкун Фукс та Іванчук прилетіли на приватному літаку з британського Фарнборо.

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Іванчука відпустили. Проблеми на кордоні виникли тільки у Фукса. Від учора і досі він утримується в аеропорту Канкуна міграційною службою Мексики, до нього приїхали працівники українського посольства. Чому затримали Фукса? Український бізнесмен перебуває у чорному списку США. Це з’ясувалось по прильоту у Мексику, і вплинуло на рішення місцевих прикордонників пускати Фукса в країну чи ні,

– написала Седлецька.

Вона також ставить сама собі питання, чому Фукс, у якого все "дуже добре" в Україні, перебуває в чорному списку США і є там персоною нон грата.

Водночас Telegram-канал The Newsroom, який ведуть журналісти Тетяна Ніколаєнко і Оксана Денисова, повідомив з посиланням на власні джерела, що разом з Фуксом та Іванчуком до Мексики полетів нардеп, співголова депутатської групи "Партія "Відродження" Віталій Хомутиннік.

"Прилетіли чартером у Мексику святкувати Різдво з дружинами", – зазначив Telegram-канал щодо Фукса і Іванчука.



Повідомлення про затримання Фукса та Іванчука

Окрім того, джерела видання "Обозреватель" підтвердили, що Фукс та Іванчук були з дружинами.

"Іванчука відпустили, оскільки під час затримання він пред'явив дипломатичний паспорт, використовувати який у приватних поїздках парламентарій не має права. Фукс досі очікує на рішення суду. За нашими даними, його помічники шукають чартер для повернення олігарха в Україну", – пише видання.