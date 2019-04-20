В МИД Польши спрогнозировали судьбу евроинтеграции Украины после выборов

Нет угрозы для курса Украины на сближение с ЕС, потому что его определяет позиция общества. Он будет сохранен независимо от того, кто станет новым президентом Украины.

Относительно президентских выборов в Украине заместитель главы МИД Польши Мартин Пшидач также не имеет предостережений, пишет PAP.

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Польский политик считает, что гарантом прозападного курса Украины является позиция украинского общества. Украинцы неоднократно высказывали ее и во время предвыборных кампаний, и Революции Достоинства.

Мне кажется, что независимо от того, кто будет руководить Украиной, курс на евроатлантическую интеграцию будет сохранен,

– считает он.

Пшидач также подчеркнул, что впервые в новейшей истории Украины "оба кандидата во втором туре президентских выборов декларируют прозападную ориентацию".

Отметим, Пшидача на должность заместителя министра назначили месяц назад. Он заявил, что одним из приоритетов в его работе будет поддержка проевропейского и реформаторского курса Украины.

Кроме того, политик отметил, что Польша ожидает от Украины решения проблем в исторической плоскости. В частности, Варшава ожидает от Киева снятия запрета на проведение польской стороной эксгумационных работ в Украине.

Отметим, 7 февраля Верховная Рада окончательно закрепила в Конституции курс Украины в ЕС и НАТО. Для этого требовалось конституционное большинство голосов, "за" проголосовали 334 депутата.

Что известно о президентских выборах 2019 года?Поскольку каждый из кандидатов не преодолел барьер в 50% по итогам голосования 31 марта, был объявлен второй тур. Его назначили на 21 апреля. Окончательные результаты второго тура ЦИК должен объявить до 1 мая. А до 3 июня должна состояться инаугурация новоизбранного главы государства. На этот раз президента в Украине выбирают в седьмой раз. Согласно Конституции, пробудет новоиспеченный гарант на этой должности не менее 5 лет.