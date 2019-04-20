22:37
20 квіт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПРИВАТБАНК ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Проти чого протестують олені. Путін боїться українських товарів
      Вєсті Кремля
      18:17, сьогодні
      Вєсті.UA. Жир: Чим Яценюк схожий на китайського імператора. Де Добкін черпає натхнення
      Вєсті.UA
      22:07, 19 квітня
      Який вигляд мають українські дороги після дорогого ремонту: шокуючі фото та відео
      ЦРУ
      12:38, 19 квітня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати все: Перші дипломатичні кроки
      Згадати все
      20:07, сьогодні
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПРИВАТБАНК ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      У МЗС Польщі спрогнозували долю євроінтеграції України після виборів

      1038 Читать новость на русском
      Курс на євроінтеграцію буде збережений, – МЗС Польщі
      Курс на євроінтеграцію буде збережений, – МЗС Польщі / Фото з відкритих джерел

      Немає загрози для курсу України на зближення з ЄС, тому що його визначає позиція суспільства. Він буде збережений незалежно від того, хто стане новим президентом України.

      Щодо президентських виборів в Україні заступник глави МЗС Польщі Мартін Пшидач також немає пересторог, пише PAP.

      Читайте також: У день тиші перед виборами на вулицях України рясніє прихована агітація: фото

      Польський політик вважає, що гарантом прозахідного курсу України є позиція українського суспільства. Українці неодноразово висловлювали її і під час передвиборчих кампаній, і Революції Гідності.

      Мені здається, що хай хто керуватиме Україною, курс на євроатлантичну інтеграцію буде збережений,
      – вважає він.

      Пшидач також наголосив, що чи не вперше в новітній історії України «обидва кандидати у другому турі президентських виборів декларують прозахідну орієнтацію».

      Зазначимо, Пшидача на посаду заступника міністра призначили місяць тому. Він заявив, що одним з пріоритетів у його роботі буде підтримка проєвропейського і реформаторського курсу України.

      Окрім того, політик зазначив, що Польща очікуватиме від України вирішення проблем в історичній площині. Зокрема, Варшава очікує від Києва зняття заборони на проведення польською стороною ексгумаційних робіт в Україні.

      Зазначимо, 7 лютого Верховна Рада остаточно закріпила у Конституції курс України в ЄС і НАТО. Для цього була потрібна конституційна більшість голосів, "за" проголосували 334 депутати. 

      Що відомо про президентські вибори 2019 року?Оскільки кожен із кандидатів не подолав бар’єр у 50% за підсумками голосування 31 березня, було оголошено другий тур. Його призначили на 21 квітня. Остаточні результати другого туру ЦВК має оголосити до 1 травня. А до 3 червня має відбутися інавгурація новобраного голови держави. Цього разу президента в Україні обирають всьоме. Відповідно до Конституції, пробуде новоспечений гарант на цій посаді щонайменше 5 років.

      blog_ava
      Правильне харчування навесні: як вберегтися від анемії та допомогти імунітету
      сьогодні
      2616
      Теги: Президентські вибори 2019 Новини України Новини політики Новини Польщі Євроінтеграція Євросоюз
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Самое страшное в "ЛНР" – "шпионаж"
      сьогодні , 22:04 Самое страшное в "ЛНР" – "шпионаж"
      Ольга Черненко 289
      Скандал навколо Літнього театру в Одесі: що про це треба знати
      сьогодні , 21:09 Скандал навколо Літнього театру в Одесі: що про це треба знати
      Катерина Петренко 321
      Безупинна праця: як волонтери та звичайні українці оснащують українських військових
      сьогодні , 19:03 Безупинна праця: як волонтери та звичайні українці оснащують українських військових
      Повернись живим 1061
      Якими книжками вражатимуть видавці на "Книжковому арсеналі-2019"
      сьогодні , 16:02 Якими книжками вражатимуть видавці на "Книжковому арсеналі-2019"
      Книги для гурманів 427
      Націоналізація "Приватбанку": хто від цього виграв та що отримали українці
      сьогодні , 16:00 Націоналізація "Приватбанку": хто від цього виграв та що отримали українці
      Тетяна Мартинюк 1387
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      Екологічна катастрофа в окупованому Криму: назвали причину забруднення
       30 серпня 2018 , 19:15
      Charlie Hebdo створив дотепну карикатуру про скандал з офшорами
      5 квітня 2016 , 13:58
      Хавбек збірної України ювелірним голом не врятував Ференцварош від поразки головному конкуренту за чемпіонство Угорщини
       16 грудня 2018 , 23:40
      Скільки коштує підготовка авто до літнього сезону
       4 квітня , 19:10
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук