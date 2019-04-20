У день тиші перед виборами на вулицях України рясніє прихована агітація: фото

У день тиші перед другим туром виборів президента України, що настав опівночі 20 квітня, на вулицях міст надалі розміщена реклама, що за стилем нагадує агітацію кандидатів Володимира Зеленського та Петра Порошенка.

Політична реклама у день тиші заборонена законом і всі вуличні рекламні площі повинні були бути очищені від плакатів з прізвищами кандидатів у президенти та їхніми фото. Але така реклама, яку зафіксував Рух ЧЕСНО, формально не є порушенням виборчого законодавства, хоча очевидно є прихованою агітацією.

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Так, на вулицях Львова залишилася реклама з гаслом "Головне – не втратити країну!" Вона нагадує агітацію Порошенка і є його передвиборчим слоганом.



Прихована політична агітація у Львові//Фото: ЧЕСНО

Розміщені на вулицях і борди "Зробимо їх разом", близькі за стилем до агітації Зеленського. Проте дата на рекламі "31 березня" вказує на те, що її не зняли ще напередодні першого туру президентських виборів.

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Прихована політична реклама у Львові//Фото: ЧЕСНО

Проте подекуди у Львові частину агітації, що нагадує агітацію Зеленського, все-таки прибрали.



Прибрана політична агітація у Львові//Фото: ЧЕСНО

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За спостереженнями активістів, у Львові напередодні другого туру виборів значно менше прихованої агітації, ніж було напередодні першого. Деяку рекламу, яка висіла в місті ще 19 квітня, 20 квітня вже прибрали.

Тим часом в Івано-Франківську багато площин, де була розміщена агітація, вже порожні або заклеєні. При цьому більшість тієї реклами, що залишилася, нагадує агітацію Порошенка.



Прихована політична реклама в Івано-Франківську//Фото: ЧЕСНО



Знята політична реклама в Івано-Франківську//Фото: ЧЕСНО

Трапляються і борди "Зустрінь весну без пороху!", які також були використані ще напередодні першого туру виборів. Цей меседж був притаманний агітації екс-кандидата у президенти Олександра Шевченка, який у другому турі підтримав Зеленського.



Агітаційні борди в Івано-Франківську//Фото: ЧЕСНО

А ще з першого туру вибрів у Львові залишилася прихована агітація екс-кандидатки у президенти Юлії Тимошенко.



Прихована агітація у Львові//Фото: ЧЕСНО

Приховану агітацію зафіксували також у Луцьку та інших містах України.



Прихована агітація в Луцьку//Фото: ЧЕСНО



Прихована політична реклама в Луцьку, що залишилася ще від першого туру виборів//Фото: ЧЕСНО



Яке покарання загрожує порушникам дня тиші? За порушення дня тиші встановлена адміністративна відповідальність. За агітацію простим українцям загрожує штраф у розмірі 510-850 гривень, а посадовцям – 850-1360 гривень. Але факт порушення спочатку треба довести в суді. Якщо поліція виявляє порушення, то складає протокол, а тоді суд ухвалює рішення. Але навряд чи суд зможе довести, що ті чи інші білборди або плакати мають стосунок до виборів.