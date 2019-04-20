В день тишины перед выборами на улицах Украины изобилует скрытая агитация: фото
В день тишины перед вторым туром выборов президента Украины, что наступил в полночь 20 апреля, на улицах городов и дальше размещена реклама, которая по стилю напоминает агитацию кандидатов Владимира Зеленского и Петра Порошенко.
Политическая реклама в день тишины запрещена законом и все уличные рекламные площади должны были быть очищены от плакатов с фамилиями кандидатов в президенты и их фото. Но такая реклама, которую зафиксировало Движение ЧЕСТНО, формально не является нарушением избирательного законодательства, хотя очевидно является скрытой агитацией.
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Да, на улицах Львова осталась реклама с лозунгом "Главное – не потерять страну!" Она напоминает агитацию Порошенко и является его предвыборным слоганом.
Скрытая политическая агитация во Львове // Фото: ЧЕСТНО
Размещенные на улицах и борды "Сделаем их вместе", близкие по стилю к агитации Зеленского. Однако дата на рекламе "31 марта" указывает на то, что ее не сняли еще накануне первого тура президентских выборов.
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Скрытая политическая реклама во Львове // Фото: ЧЕСТНО
Однако часто во Львове часть агитации, которая напоминает агитацию Зеленского, все-таки убрали.
Убранная политическая агитация во Львове // Фото: ЧЕСТНО
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По наблюдениям активистов, во Львове накануне второго тура выборов значительно меньше скрытой агитации, чем было накануне первого. Некоторую рекламу, которая висела в городе еще 19 апреля, 20 апреля уже убрали.
Между тем в Ивано-Франковске много плоскостей, где была размещена агитация, уже пустые или заклеенные. При этом большинство той рекламы, которая осталась, напоминает агитацию Порошенко.
Скрытая политическая реклама в Ивано-Франковске // Фото: ЧЕСТНО
Снятая политическая реклама в Ивано-Франковске // Фото: ЧЕСТНО
Случаются и борды "Встреть весну без пороха!", Которые также были использованы еще накануне первого тура выборов. Этот месседж был присущ агитации экс-кандидата в президенты Александра Шевченко, который во втором туре поддержал Зеленского.
Агитационные борды в Ивано-Франковске // Фото: ЧЕСТНО
А еще с первого тура выборов во Львове осталась скрытая агитация экс-кандидата в президенты Юлии Тимошенко.
Скрытая агитация во Львове // Фото: ЧЕСТНО
Скрытую агитацию зафиксировали в Луцке и других городах Украины.
Скрытая агитация в Луцке // Фото: ЧЕСТНО
Скрытая политическая реклама в Луцке, оставшаяся еще от первого тура выборов // Фото: ЧЕСТНО
Какое наказание грозит нарушителям дня тишины?За нарушение дня тишины установлена административная ответственность. За агитацию простым украинцам грозит штраф в размере 510-850 гривен, а должностным лицам – 850-1360 гривен. Но факт нарушения сначала надо доказать в суде. Если полиция выявляет нарушения, то составляет протокол, а потом суд принимает решение. Но вряд ли суд сможет доказать, что те или иные билборды или плакать имеют отношение к выборам.