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      В день тишины перед выборами на улицах Украины изобилует скрытая агитация: фото

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      Скрытая политическая агитация в день тишины перед вторым туром выборов президента Украины
      Скрытая политическая агитация в день тишины перед вторым туром выборов президента Украины / Коллаж 24 канала

      В день тишины перед вторым туром выборов президента Украины, что наступил в полночь 20 апреля, на улицах городов и дальше размещена реклама, которая по стилю напоминает агитацию кандидатов Владимира Зеленского и Петра Порошенко.

      Политическая реклама в день тишины запрещена законом и все уличные рекламные площади должны были быть очищены от плакатов с фамилиями кандидатов в президенты и их фото. Но такая реклама, которую зафиксировало Движение ЧЕСТНО, формально не является нарушением избирательного законодательства, хотя очевидно является скрытой агитацией.

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      Да, на улицах Львова осталась реклама с лозунгом "Главное – не потерять страну!" Она напоминает агитацию Порошенко и является его предвыборным слоганом.

      день тиші вибори прихована політична агітація реклама Порошенко
      Скрытая политическая агитация во Львове // Фото: ЧЕСТНО

      Размещенные на улицах и борды "Сделаем их вместе", близкие по стилю к агитации Зеленского. Однако дата на рекламе "31 марта" указывает на то, что ее не сняли еще накануне первого тура президентских выборов.

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      прихована агітація день тиші вибори президента Зеленський реклама
      Скрытая политическая реклама во Львове // Фото: ЧЕСТНО

      Однако часто во Львове часть агитации, которая напоминает агитацию Зеленского, все-таки убрали.

      політична агітація вибори президента
      Убранная политическая агитация во Львове // Фото: ЧЕСТНО

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      По наблюдениям активистов, во Львове накануне второго тура выборов значительно меньше скрытой агитации, чем было накануне первого. Некоторую рекламу, которая висела в городе еще 19 апреля, 20 апреля уже убрали.

      Между тем в Ивано-Франковске много плоскостей, где была размещена агитация, уже пустые или заклеенные. При этом большинство той рекламы, которая осталась, напоминает агитацию Порошенко.

      політична реклама вибори президента день тиші прихована агітація
      Скрытая политическая реклама в Ивано-Франковске // Фото: ЧЕСТНО

      заклеєна політична агітація
      Снятая политическая реклама в Ивано-Франковске // Фото: ЧЕСТНО

      Случаются и борды "Встреть весну без пороха!", Которые также были использованы еще накануне первого тура выборов. Этот месседж был присущ агитации экс-кандидата в президенты Александра Шевченко, который во втором туре поддержал Зеленского.

      політична агітація реклама проти Порошенка Шевченко
      Агитационные борды в Ивано-Франковске // Фото: ЧЕСТНО

      А еще с первого тура выборов во Львове осталась скрытая агитация экс-кандидата в президенты Юлии Тимошенко.

      передвиборча агітація реклама Тимошенко
      Скрытая агитация во Львове // Фото: ЧЕСТНО

      Скрытую агитацию зафиксировали в Луцке и других городах Украины.

      прихована агітація політична реклама другий тур вибори президента
      Скрытая агитация в Луцке // Фото: ЧЕСТНО

      прихована агітація політична реклама вибори президента

      Скрытая политическая реклама в Луцке, оставшаяся еще от первого тура выборов // Фото: ЧЕСТНО


      Какое наказание грозит нарушителям дня тишины?За нарушение дня тишины установлена административная ответственность. За агитацию простым украинцам грозит штраф в размере 510-850 гривен, а должностным лицам – 850-1360 гривен. Но факт нарушения сначала надо доказать в суде. Если полиция выявляет нарушения, то составляет протокол, а потом суд принимает решение. Но вряд ли суд сможет доказать, что те или иные билборды или плакать имеют отношение к выборам.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Законодательство Нарушения на выборах Петр Порошенко Владимир Зеленский Выборы Президента 2019
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