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      "Пока есть такая возможность": известные украинцы призвали проголосовать на выборах президента

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      21 апреля состоится второй туры выборов президента
      21 апреля состоится второй туры выборов президента / Getty Images

      Только 62,72% граждан Украины пришли на избирательные участки 31 марта. Из-за этого ряд известных украинцев призвал сограждан "не проспать" решающий день и отдать свой голос 21 апреля на втором туре президентских выборов.

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      Кравчук

      Первый президент Украины Леонид Кравчук: "Люди должны понять: они нанимают власть и удерживают ее, чтобы она им служила, а не власть становится главной и управляет народом. Народ имеет полномочия заставить этих людей работать на Украину. А кто не хочет, того должны лишить власти. Я надеюсь, что народ 21 апреля оценит каждого из кандидатов в президенты и проголосует".

      Притула

      Телеведущий Сергей Притула на своей странице в Facebook на собственном примере объяснил процедуру изменения места голосования, если кто-то в силу обстоятельств не имеет возможности отдать свой голос по месту прописки.

      "В отличие от наших северных соседей, мы имеем право голоса и выбора. И мы наконец-то живем в стране, где есть, хоть и слабая, но демократия, и я рад, что дожил до того времени, когда не вижу влияния админресурса на выборах. А вижу честные выборы. Независимо от того, за кого вы хотите проголосовать, прошу всех прийти на избирательные участки 21 числа! Как минимум потому, что, по крайней мере, пока что, у нас есть такая возможность", – отметил он.

      Забужко

      Писательница Оксана Забужко: "21 апреля Украина сдает тест на чувство реальности. Если мы этот тест провалим, это будет означать для всех демократий, что двери для новых мишек Волдо с неизвестными сценаристами и режиссерами за кадром будут настежь открыты. Если мы выдержим этот тест, это будет означать, что у человечества в ХХІ веке есть шанс сохранить свои мозги целыми, а значит – культуру, цивилизацию, природу и всю планету живой. Хотелось бы на это надеяться".Любка

      Поэт Андрей Любка отметил, что оба кандидата на самом деле очень разные.

      "Кто из них лучший и достоин высшей должности – решать вам. Но идти на выборы надо идти обязательно и отдать свой голос за того, кого вы считаете лучшим. А если вы думаете, что "они одинаковые" – учтите, что все это навеяно одним из штабов".

      Соловій

      Певица Христина Соловий в интервью одному из изданий также призвала идти на избирательные участки: "Если вы собираетесь жить в этой стране, вы должны влиять на то, кто ею будет руководить. Очень слабая и глупая позиция говорить, что "мы ни на что не влияем", "за нас все решат и так, какими-то фальсификациями" или что там еще. Сейчас такое время, когда только мы влияем и больше никто".

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      Теги: Новости Украины Новости политики Порошенко и Зеленский Выборы Президента 2019 Публикации Статьи
      Источник: 24 канал
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