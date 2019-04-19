Как проголосовать после 20 часов: объяснение ЦИК

21 апреля состоится второй тур президентских выборов в Украине. Избирательные участки откроются в 8 часов, а закроются в 20. Однако есть возможность проголосовать позже указанного времени.

За 5 минут до 20 часов Участковая избирательная комиссия объявляет о завершении голосования. Однако, в соответствии с частью 10 статьи 76 закона "О выборах президента Украины", если избиратель пришел на участок ровно в 20 часов (то есть уже после объявления закрытия УИК), он все равно имеет право проголосовать, отметила глава Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук.

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"Для этого один из членов комиссии в 20 часов подходит ко входу и приглашает всех избирателей, которые еще не проголосовали, зайти в помещение и закрывает дверь", – пояснила она.

Избирателям в помещении задержаться не позволят. Вы будете иметь время только для получения бюллетеня и непосредственно голосования.

Слипачук призвала уважать работу комиссии и все же проголосовать вовремя. Так как УИК имеет обязанности относительно проведения заседания и осуществления подсчета голосов после закрытия участка.

Как голосовать, какие документы брать с собой и что делать, если вы допустили ошибку при заполнении бюллетеня – читайте в материале 24 канала.



Памятка избирателю: какие документы нужны на избирательном участке