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      ПРИВАТБАНК ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
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      Як проголосувати після 20 години: пояснення ЦВК

      28 Читать новость на русском
      Президентські вибори 2019 – другий тур
      Президентські вибори 2019 – другий тур / 24 канал

      21 квітня відбудеться другий тур президентських виборів в Україні. Виборчі дільниці відкриються о 8 годині, а зачиняться о 20-й. Проте є можливість проголосувати пізніше зазначеного часу.

      За 5 хвилин до 20 години Дільнична виборча комісія оголошує про завершення голосування. Проте, згідно з частиною 10 статті 76 закону "Про вибори президента України", якщо виборець прийшов на дільницю рівно о 20 годині (тобто вже після оголошення ДВК), він все одно має право проголосувати, зазначила голова Центральної виборчої комісії Тетяна Сліпачук. 

      Читайте також: Продаж голосу на виборах президента: яке покарання загрожує

      "Для цього один із членів комісії о 20 годині підходить до входу та запрошує всіх виборців, які ще не проголосували, зайти у приміщення та зачиняє двері", – пояснила вона.

      Виборцям у приміщенні затриматись не дозволять. Ви матимете час лише для отримання бюлетеня і безпосередньо голосування.

      Сліпачук закликала поважати роботу комісії та все ж проголосувати вчасно. Адже ДВК має обов'язки щодо проведення засідання та здійснення підрахунку голосів після закриття дільниці. 

      Як голосувати, які документи брати з собою та що робити, якщо ви допустили помилку при заповненні бюлетеня – читайте у матеріалі 24 каналу. 


      Пам'ятка виборця: які документи потрібні на виборчій дільниці

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      Теги: Новини України Новини політики ЦВК Президентські вибори 2019
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