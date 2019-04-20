"Поки є така можливість": відомі українці закликали проголосувати на виборах президента

Лише 62,72% громадян України прийшли на виборчі дільниці 31 березня. Через це низка відомих українців закликали співгромадян "не проспати" вирішальний день та віддати свій голос 21 квітня на другому турі президентських виборів.



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Перший президент України Леонід Кравчук: "Люди повинні зрозуміти: вони наймають владу і утримують її, щоб вона їм служила, а не влада стає головною і управляє народом. Народ має повноваження змусити цих людей працювати на Україну. А хто не хоче, того мають позбавити влади. Я сподіваюся, що народ 21 квітня оцінить кожного з кандидатів у президенти і проголосує".

Телеведучий Сергій Притула на своїй сторінці у Facebook на власному прикладі пояснив процедуру зміни місця голосування, якщо хтось в силу обставин не має можливості віддати свій голос за місцем прописки.

"На відміну від наших північних сусідів, ми маємо право голосу і вибору. І ми нарешті живемо в країні, де є, хоч і квола, але демократія, і я радий, що дожив до того часу, коли не бачу на виборах впливу адмінресурсу. А бачу чесні вибори. Незалежно від того, за кого ви хочете проголосувати, прошу усіх прийти на виборчі дільниці 21 числа! Як мінімум тому, що, принаймні, поки що, у нас є така можливість", – зазначив він.

Письменниця Оксана Забужко: "21 квітня Україна здає тест на почуття реальності. Якщо ми цей тест провалимо, це означатиме для всіх демократій, що двері для нових ведмедиків Волдо з невідомими сценаристами і режисерами за кадром будуть навстіж відкриті. Якщо ми витримаємо цей тест, це означатиме, що у людства у ХХІ столітті є шанс зберегти свої мізки цілими, а значить – культуру, цивілізацію, природу і цілу планету живою. Хотілось би на це сподіватися".

Поет Андрій Любка зазначив, що обидва кандидати насправді дуже різні.

"Хто з них кращий і гідний найвищої посади – вирішувати вам. Але йти на вибори треба йти обов'язково і віддати свій голос за того, кого ви вважаєте кращим. А якщо ви думаєте, що "вони однакові" – врахуйте, що все це навіяно одним зі штабів".

Співачка Христина Соловій у інтерв'ю одному з видань також закликала йти на виборчі дільниці: "Якщо ви збираєтеся жити в цій країні, ви повинні впливати на те, хто нею керуватиме. Дуже слабка і дурна позиція говорити, що "ми ні на що не впливаємо", "за нас усе вирішать і так, якимись фальсифікаціями" або що там ще. Зараз такий час, коли тільки ми впливаємо і більше ніхто".

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