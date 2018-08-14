В Мининфраструктуры составили рейтинг самых пунктуальных авиаперевозчиков

Министерство инфраструктуры составило рейтинг пунктуальности авиакомпаний за июль 2018 года.

Его опубликовал министр инфраструктуры Владимир Омелян.

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Он отметил, что для составления списка ввели ряд новых показателей.

"В первую очередь, оцениваются не только украинские, но и все иностранные авиакомпании, которые летают в Украину. Ввели также дифференцированную оценку: выполнение рейсов точно в указанное время (допускается опоздание до 15 мин), с задержкой от 15 до 30 мин, до и более двух часов", – заявилОмелян.