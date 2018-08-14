В Мининфраструктуры составили рейтинг самых пунктуальных авиаперевозчиков
Министерство инфраструктуры составило рейтинг пунктуальности авиакомпаний за июль 2018 года.
Его опубликовал министр инфраструктуры Владимир Омелян.
Читайте также: Компания Ernest отменила 2 рейса из Италии в Украину и обратно
Он отметил, что для составления списка ввели ряд новых показателей.
"В первую очередь, оцениваются не только украинские, но и все иностранные авиакомпании, которые летают в Украину. Ввели также дифференцированную оценку: выполнение рейсов точно в указанное время (допускается опоздание до 15 мин), с задержкой от 15 до 30 мин, до и более двух часов", – заявилОмелян.
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине19 июля , 14:06
Сильный ливень в Киеве превратил улицы в реки: появились фото и видео25 мая 2016 , 17:49
96 человек были убиты на стадионе "Хиллсборо" в 1989 году, - присяжные26 апреля 2016 , 14:05
Ярмоленко прокомментировал победу сборной Украины над Финляндией13 ноября 2016 , 08:58