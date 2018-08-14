В Мінінфраструктури склали рейтинг найпунктуальніших авіаперевізників
Міністерство інфраструктури склало рейтинг пунктуальності авіакомпаній за липень 2018 року.
Його опублікував міністр інфраструктури Володимир Омелян.
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Він зазначив, що для складання списку ввели низку нових показників.
"В першу чергу, оцінюються не лише українські, але й усі іноземні авіакомпанії, які літають в Україну. Ввели також диференційовану оцінку: виконання рейсів точно у зазначений час (допускається запізнення до 15 хв), із затримкою від 15 до 30 хв, до і більше двох годин", – заявив Омелян.
Джерело: 24 Канал
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