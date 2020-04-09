В Минюсте ответили, что делать парам, которые планировали пожениться в апреле

Много украинских пар, которые запланировали бракосочетание в апреле, разочарованы, ведь в Украине ввели карантинные ограничения из-за COVID-19. Однако в Министерстве юстиции заверили, что расстраиваться не стоит, ведь все административные услуги продолжают предоставлять. В частности, и в онлайн-режиме.

Об этом в эфире 24 канала заявил директор Департамента нотариата и государственной регистрации Министерства юстиции Украины Дмитрий Кирилюк. Также он добавил, что и молодые пары, и работники Загса должны строго соблюдать условия карантина. В частности, одевать маски и перчатки.

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Кирилюк рассказал, что есть и те пары, которые хотят перенести дату свадьбы. Однако таких случаев мало.

"У большинства граждан Украины свадьба ассоциируется с торжественной церемонией и большим количеством гостей. Есть пары, которые хотят перенести дату, но я бы не сказал, что это массовое явление", – отметил Кирилюк.

Будет, что вспомнить, ведь в условиях карантина, как минимум, оригинальная свадьба,

– заверил директор Департамента нотариата.

В Украине за время карантина 5138 тысяч пар заключили брак. Зато 1753 пары – расстались. Однако Дмитрий Кирилюк назвал эту статистику нормальной и объяснил, почему во время карантина в Загсах регистрируют больше разводов.

"К сожалению, может быть некоторое преувеличение разводов (во время карантина – 24 канал). Для регистрации брака люди ожидают спокойных и торжественных условий. Однако для расторжения, конечно, таких красивых условий не нужно. Именно поэтому я допускаю, что за период карантина будет очень много разводов, а "свадебный бум" стоит ждать после прекращения ограничений. Мы к этому готовы", – отметил Кирилюк.

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По его словам, в Украине работает портал "Онлайн дом юстиции". В нем можно воспользоваться рядом услуг онлайн.

"Это действует и мы получаем положительный фидбек. Сейчас мы работаем над тем, чтобы расширить перечень услуг, которые предоставляют онлайн", – сказал Кирилюк.

Также он рассказал, что в Минюсте работают над концепцией, которая позволит не штрафовать людей, которые не успели зарегистрировать рождение ребенка или осуществить другие обязанности вовремя.

Однако напоминаем, что для регистрации рождения ребенка действует услуга "Есть – малышка". Для того, чтобы это сделать, роженица вынуждена выходить куда-то. Достаточно воспользоваться услугой онлайн,

– отметил Кирилюк.

Административными услугами можно воспользоваться онлайн: видео