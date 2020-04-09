У Мін'юсті відповіли, що робити парам, які планували одружитися у квітні

Багато українських пар, які запланували одруження у квітні, розчаровані, адже в Україні ввели карантинні обмеження через COVID-19. Однак у Міністерстві юстиції запевнили, що засмучуватись не варто, адже всі адміністративні послуги продовжують надавати. Зокрема, і в онлайн-режимі.

Про це в ефірі 24 каналу заявив директор Департаменту нотаріату та державної реєстрації Міністерства юстиції України Дмитро Кирилюк. Також він додав, що і молоді пари, і працівники РАЦСу повинні строго дотримуватись умов карантину. Зокрема, одягати маски та рукавиці.

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Кирилюк розповів, що є й ті пари, які хочуть перенести дату весілля. Однак таких випадків мало.

"У більшості громадян України весілля асоціюється з урочистою церемонією та великою кількістю гостей. Є пари, які хочу перенести дату, але я б не сказав, що це масове явище", – зазначив Кирилюк.

Буде, що загадати, адже в умовах карантину, як мінімум, оригінальне весілля,

– запевнив директор Департаменту нотаріату.

В Україні за час карантину 5138 тисяч пар уклали шлюб. Натомість 1753 пари – розлучилися. Однак Дмитро Кирилюк назвав цю статистику нормальною та пояснив, чому під час карантину у РАЦСах реєструють більше розлучень.

"На жаль, може бути певне перебільшення розлучень (під час карантину – 24 канал). Для реєстрації шлюбу люди очікують спокійних і урочистих умов. Однак для розірвання, звісно, таких красивих умов не потрібно. Саме тому я допускаю, що за період карантину буде дуже багато розлучень, а "весільний бум" варто чекати після припинення обмежень. Ми до цього готові", – зауважив Кирилюк.

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За його словами, в Україні працює портал "Онлайн будинок юстиції". У ньому можна скористатись рядом послуг онлайн.

"Це діє і ми отримуємо позитивний фідбек. Зараз ми працюємо над тим, щоб розширити перелік послуг, які надають онлайн", – сказав Кирилюк.

Також він розповів, що у Мін'юсті працюють над концепцією, яка дозволить не штрафувати людей, які не встигли зареєструвати народження дитини чи здійснити інші обов'язки вчасно.

Однак нагадуємо, що для реєстрації народження дитини діє послуга "Є-малятко". Для того, щоб це зробити, породілля не змушена виходити кудись. Достатньо скористатись послугою онлайн,

– зазначив Кирилюк.

Адміністративними послугами можна скористатись онлайн: відео