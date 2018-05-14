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В Минкульте Франции исправили карту, на которой изобразили Севастополь российским

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Минкульт Франции изобразил Севастополь российским
Минкульт Франции изобразил Севастополь российским / Getty images

В Министерстве культуры Франции отредактировали карту, на которой Севастополь в оккупированном Крыму обозначили частью России.

На интерактивной карте, которая доступна на официальном сайте французского ведомства, обозначили участников международной акции "Ночь музеев-2018".

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Среди участников этого события указан также Севастопольский художественный музей имени Крошицкого. Сначала его адрес указали как "Проспект Нахимова, 9, Севастополь, Российская Федерация".

Однако через некоторое время информация таки была исправлена. Теперь на карте указан корректный адрес музея – "prospekt Nahimova, 9, Sevastopol', Sevastopol', Ukraine".

Кроме Севастополя, к международной акции "Ночь музеев-2018" также присоединятся Одесса, Мелитополь и Харьков.

Ранее атласы, на которых оккупированный Россией Крым изобразили "спорной территорией", начали изымать в Чехии.

Теги: Новости Украины Новости культуры Новости Крыма Аннексия Крыма Новости Франции Новости Севастополя
Источник: 24 Канал
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