У Мінкульті Франції виправили карту, на якій зобразили Севастополь російським

У Міністерстві культури Франції відредагували карту, на якій Севастополь в окупованому Криму позначили частиною Росії.

На інтерактивній карті, яка доступна на офіційному сайті французького відомства, позначили учасників міжнародної акції "Ніч музеїв-2018".

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Серед Учасників цієї події вказаний також Севастопольський художній музей імені Крошицького. Спершу його адресу вказали як "Проспект Нахімова, 9, Севастополь, Російська Федерація".

Проте через деякий час інформація таки була виправлена. Тепер на карті вказана коректна адреса музею – "prospekt Nahimova, 9, Sevastopol', Sevastopol', Ukraine".

Окрім Севастополя, до міжнародної акції "Ніч музеїв-2018" також приєднаються Одеса, Мелітополь та Харків.

Раніше атласи, у яких окупований Росією Крим зобразили "спірною територією", почали вилучати у Чехії.