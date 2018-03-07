В Минобороны показали военные учения для бойцов ВСУ: яркие фото

На Ровенском полигоне продолжаются мероприятия боевой подготовки для военнослужащих оперативного резерва первой очереди.

Об этом говорится на сайте Минобороны.

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Опытные инструкторы провели занятия по тактической, огневой, военно-медицинской подготовке и военной топографии.

"Одним из самых ответственных элементов в становлении воина остается так называемая "обкатка танком" и условное уничтожение личным составом бронемашины с помощью учебной гранаты", – говорится в сообщении.

Военные должны пройти экзамен по преодолению психологической полосы препятствий. Во время перемещения дистанция преодолевается в составе двойки при условии огневого прикрытия друг друга.

Для максимального приближения к боевым условиям, во время движения группы создаются звуковые эффекты, имитирующие разрывы мин и артиллерийских боеприпасов. При этом по бойцам, на безопасном расстоянии, осуществляется стрельба холостыми патронами,

– добавлено в сообщении.

Военнослужащие оперативного резерва еще несколько дней будут готовиться к реальным боевым действиям. После чего они прибудут в состав одной из механизированных бригад оперативного командования Запад для проведения мероприятий последующего боевого слаживания.

К слову, Министерство обороны Украины выполняет международное обязательство согласно программе партнерства Украина – НАТО по гендерным вопросам и обеспечивает равенство прав и возможностей женщин и мужчин.