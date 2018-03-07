У Міноборони показали військові навчання для бійців ЗСУ: яскраві фото

На Рівненському полігоні тривають заходи бойової підготовки для військовослужбовців оперативного резерву першої черги.

Про це йдеться на сайті Міноборони.

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Досвідчені інструктори провели заняття з тактичної, вогневої, військово-медичної підготовки та військової топографії.



"Одним із найвідповідальніших елементів у становленні воїна залишається так звана "обкатка танком" та умовне знищення особовим складом бронемашини за допомогою навчальної гранати", – йдеться у повідомленні.



Військові повинні пройти іспит з подолання психологічної смуги перешкод. Під час переміщення дистанція долається у складі двійки за умов вогневого прикриття один одного.

Для максимального наближення до бойових умов, під час руху групи створюються звукові ефекти, що імітують розриви мін та артилерійських боєприпасів. При цьому по бійцях, на безпечній відстані, здійснюється стрільба холостими набоями,

– додано у повідомленні.

Військовослужбовці оперативного резерву ще кілька днів будуть готуватися до реальних бойових дій. Після чого вони прибудуть до складу одної із механізованих бригад оперативного командування Захід для проведення заходів подальшого бойового улагодження.

До слова, Міністерство оборони України виконує міжнародне зобов’язання згідно програми партнерства Україна – НАТО щодо гендерних питань і забезпечує рівність прав та можливостей жінок та чоловіків.