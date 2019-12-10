В Минобороны заявили о вероятности срыва договоренностей "нормандской четверки"
Процесс урегулирования конфликта на Донбассе не будет быстрым. Сохраняется высокая вероятность срыва договоренностей на любом этапе.
Однако Украина будет бороться за свои земли, на дипломатическом фронте в частности, написал в фейсбуке министр обороны Андрей Загороднюк.
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Украина на нормандской встрече показала всему миру, что будет бороться за возвращение своих территорий. Не будет уступок по территориям, интересам людей, целостности страны,
– отметил министр.
По его словам, сейчас Украина будет работать над возвращением пленников, созданием новых пунктов пересечения.
О чем договорилась нормандская четверка / Инфографика 24 канал
Загороднюк обобщил позиции украинской делегации на саммите:
- полное, всестороннее и бессрочное прекращение огня на востоке Украины, которое должно состояться до конца 2019 года;
- расширение мандата Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ с возможностью осуществления круглосуточного мониторинга;
- разведение на трех новых участках до марта. Министр подчеркнул, что эти три участка должны стать гуманитарными зонами, которые позволят обустроить переходы и переезды и улучшить жизнь людей в зоне разграничения;
- обмен пленными до конца 2019 года по принципу "всех на всех". Была согласована необходимость уточнить полные списки и предоставить полный и безусловный доступ представителям Международного комитета Красного Креста ко всем удерживаемым лицам;
- продлить действие закона об особом статусе Донбасса. Конкретной даты проведения выборов на Донбассе нет;
- провести следующую нормандскую встречу через 4 месяца.
Итоги нормандского саммита: смотрите видео