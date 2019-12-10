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      НОРМАНДСКАЯ ВСТРЕЧА 2019 ДОПИНГ СКАНДАЛ В РОССИИ ПОЖАР В ОДЕССЕ НА ТРОИЦКОЙ
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      НОРМАНДСКАЯ ВСТРЕЧА 2019 ДОПИНГ СКАНДАЛ В РОССИИ ПОЖАР В ОДЕССЕ НА ТРОИЦКОЙ

      В Минобороны заявили о вероятности срыва договоренностей "нормандской четверки"

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      Загороднюк сообщил, что есть риск срыва договоренностей "Нормандии" / nv.ua

      Процесс урегулирования конфликта на Донбассе не будет быстрым. Сохраняется высокая вероятность срыва договоренностей на любом этапе.

      Однако Украина будет бороться за свои земли, на дипломатическом фронте в частности, написал в фейсбуке министр обороны Андрей Загороднюк.

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      Украина на нормандской встрече показала всему миру, что будет бороться за возвращение своих территорий. Не будет уступок по территориям, интересам людей, целостности страны,
      – отметил министр.

      По его словам, сейчас Украина будет работать над возвращением пленников, созданием новых пунктов пересечения.

      инфографика 24 канал нормандская четверка
      О чем договорилась нормандская четверка / Инфографика 24 канал

      Загороднюк обобщил позиции украинской делегации на саммите:

      • полное, всестороннее и бессрочное прекращение огня на востоке Украины, которое должно состояться до конца 2019 года;
      • расширение мандата Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ с возможностью осуществления круглосуточного мониторинга;
      • разведение на трех новых участках до марта. Министр подчеркнул, что эти три участка должны стать гуманитарными зонами, которые позволят обустроить переходы и переезды и улучшить жизнь людей в зоне разграничения;
      • обмен пленными до конца 2019 года по принципу "всех на всех". Была согласована необходимость уточнить полные списки и предоставить полный и безусловный доступ представителям Международного комитета Красного Креста ко всем удерживаемым лицам;
      • продлить действие закона об особом статусе Донбасса. Конкретной даты проведения выборов на Донбассе нет;
      • провести следующую нормандскую встречу через 4 месяца.

       

       

      Итоги нормандского саммита: смотрите видео

       

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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Новости политики Нормандская встреча 2019 Андрей Загороднюк
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