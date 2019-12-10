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      НОРМАНДСЬКА ЗУСТРІЧ 2019 ДОПІНГ СКАНДАЛ В РОСІЇ ПОЖЕЖА В ОДЕСІ НА ТРОЇЦЬКІЙ

      У Міноборони заявили про ймовірність зриву домовленостей "нормандської четвірки"

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      Загороднюк повідомив, що є ризик зриву домовленостей "Нормандії" / nv.ua

      Процес врегулювання конфлікту на Донбасі не буде швидким. Зберігається висока ймовірність зриву домовленостей на будь-якому етапі.

      Проте Україна боротиметься за свої землі, на дипломатичному фронті зокрема, написав у фейсбуці міністр оборони Андрій Загороднюк.

      Зверніть увагу: Нормандська зустріч у Парижі: все, що відомо про результати та наслідки

      Україна на нормандській зустрічі показала всьому світу, що буде боротися за повернення своїх територій. Не буде поступок територіями, інтересами людей, цілісністю країни,
      – зазначив міністр.

      За його словами, наразі Україна працюватиме над поверненням бранців, створенням нових пунктів перетину.

      інфографіка 24 канал нормандська четвірка
      Про що домовилась нормандська четвірка / Інфографіка 24 канал

      Загороднюк узагальнив позиції української делегації на саміті:

      • повне, всебічне і безстрокове припинення вогню на сході України, яке має відбутися до кінця 2019 року;
      • розширення мандата Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ з можливістю здійснення цілодобового моніторингу;
      • розведення на трьох нових ділянках до березня. Міністр підкреслив, що ці три ділянки повинні стати гуманітарними зонами, які дозволять облаштувати переходи та переїзди та поліпшити життя людей в зоні розмежування;
      • обмін полоненими до кінця 2019 року за принципом "всіх на всіх". Була узгоджена необхідність уточнити повні списки та надати повний і безумовний доступ представникам Міжнародного комітету Червоного Хреста до всіх утримуваним особам;
      • продовжити дію закону про особливий статус Донбасу. Конкретної дати проведення виборів на Донбасі немає;
      • провести наступну нормандську зустріч через 4 місяці.

       

      Підсумки нормандського саміту: дивіться відео

       

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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Нормандська зустріч 2019 Новини України Новини політики Андрій Загороднюк
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