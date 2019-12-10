У Міноборони заявили про ймовірність зриву домовленостей "нормандської четвірки"

Процес врегулювання конфлікту на Донбасі не буде швидким. Зберігається висока ймовірність зриву домовленостей на будь-якому етапі.

Проте Україна боротиметься за свої землі, на дипломатичному фронті зокрема, написав у фейсбуці міністр оборони Андрій Загороднюк.

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Україна на нормандській зустрічі показала всьому світу, що буде боротися за повернення своїх територій. Не буде поступок територіями, інтересами людей, цілісністю країни,

– зазначив міністр.

За його словами, наразі Україна працюватиме над поверненням бранців, створенням нових пунктів перетину.



Про що домовилась нормандська четвірка / Інфографіка 24 канал

Загороднюк узагальнив позиції української делегації на саміті:

повне, всебічне і безстрокове припинення вогню на сході України, яке має відбутися до кінця 2019 року;

розширення мандата Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ з можливістю здійснення цілодобового моніторингу;

розведення на трьох нових ділянках до березня. Міністр підкреслив, що ці три ділянки повинні стати гуманітарними зонами, які дозволять облаштувати переходи та переїзди та поліпшити життя людей в зоні розмежування;

обмін полоненими до кінця 2019 року за принципом "всіх на всіх". Була узгоджена необхідність уточнити повні списки та надати повний і безумовний доступ представникам Міжнародного комітету Червоного Хреста до всіх утримуваним особам;

продовжити дію закону про особливий статус Донбасу. Конкретної дати проведення виборів на Донбасі немає;

провести наступну нормандську зустріч через 4 місяці.

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