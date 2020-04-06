10:19
6 апр 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Учеба Likar Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 УМЕР ИВАН ВАКАРЧУК КОРОНАВИРУС COVID-19
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 УМЕР ИВАН ВАКАРЧУК КОРОНАВИРУС COVID-19

      В Минздраве посоветовали таксистам чем и как дезинфицировать машины

      - Читати новину українською
      В Минздраве дали рекомендации по дезинфекции автомобиля / clean-profi.ru

      Заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко рассказал, чем лучше дезинфицировать собственные автомобили. Он отметил, что Минздрав рекомендует использовать только зарегистрированные в Украине дезинфицирующие средства.

      Что касается использования холодного тумана – его можно использовать в случае, если в его состав входят вещества, отнесенные в реестр дезинфицирующих средств. Об этом Виктор Ляшко рассказал во время своего брифинга.

      Важно Что делать после возвращения домой с улицы: пошаговая инструкция

      Тогда их можно использовать для дезинфекции автомобилей, помещений, поверхностей и различных материалов для того, чтобы обезвредить вирус,
      – рассказал главный санитарный врач Украины.

      Он отметил, что коронавирус передается и контактным путем, когда человек руками касается поверхности, на которой есть возбудитель инфекции.

      "Коронавирус передается, если после таких контактов человек не помыл руки или не обработал их антисептиком и касался слизистых оболочек", – резюмировал Виктор Ляшко.

      Что известно о коронавирусе в Украине?По состоянию на утро 6 апреля в Украине подтвердили 1 тысячу 319 случаев заболевания коронавирусом. По этому показателю Украина является 53 государством в мире.

      В результате инфекции умерли 38 человек в Украине, но 28 уже смогли выздороветь.

      коронавірус, як використовувати маску
      Как правильно использовать маску, чтобы не заразиться коронавирусом / инфографика 24 канала

      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Коронавирус в Украине Виктор Ляшко Новости Украины Транспорт Министерство здравоохранения Украины
      Комментарии

      Читайте также

      сегодня , 09:12 В Украине 1319 человек заболели на коронавирусом
      Лікування 4815
      сегодня , 08:57 Пожар в Чернобыльской зоне продолжается третий день: огонь пытаются погасить с воздуха – видео
      Новини України 8270
      сегодня , 06:00 Новости о коронавирусе 5 апреля: первые жертвы во Львове и Чернигове, спад эпидемии в Австрии
      Новини України 34125
      сегодня , 09:15 Прогноз погоды на 6 апреля: неделя начнется с потепления
      Новини України 1207
      сегодня , 03:51 Сколько украинцев больны COVID-19 заграницей: новые данные МИД
      Лікування 30111
      сегодня , 09:06 Британия осудила Китай и Россию за дезинформацию о коронавирусе
      Новини світу 3089
      сегодня , 09:23 Разведчик: Если бы меня взяли к сепарам, то давно червей кормил бы
      Новини України 16745
      сегодня , 06:20 Харьковские медики потратили свадебные деньги на маски для соседей и коллег: трогательное видео
      Новини України 1466
      powered by lun.ua
      Предложения партнеров
      Комментарии
      Главные новости
      Последние Новости
      Больше новостей
      Публикации
      5 апреля , 22:00 Наглая ложь Китая, крымская дорога смерти и "голый король" Коломойский: блоги недели
      Блоги тижня
      5 апреля , 19:30 Водители маршруток отказались возить пассажиров и "налеты" Кличко на больницы – видео недели
      Аліна Оліховська
      Залиште відгук