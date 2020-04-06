В Минздраве посоветовали таксистам чем и как дезинфицировать машины
Заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко рассказал, чем лучше дезинфицировать собственные автомобили. Он отметил, что Минздрав рекомендует использовать только зарегистрированные в Украине дезинфицирующие средства.
Что касается использования холодного тумана – его можно использовать в случае, если в его состав входят вещества, отнесенные в реестр дезинфицирующих средств. Об этом Виктор Ляшко рассказал во время своего брифинга.
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Тогда их можно использовать для дезинфекции автомобилей, помещений, поверхностей и различных материалов для того, чтобы обезвредить вирус,
– рассказал главный санитарный врач Украины.
Он отметил, что коронавирус передается и контактным путем, когда человек руками касается поверхности, на которой есть возбудитель инфекции.
"Коронавирус передается, если после таких контактов человек не помыл руки или не обработал их антисептиком и касался слизистых оболочек", – резюмировал Виктор Ляшко.
Что известно о коронавирусе в Украине?По состоянию на утро 6 апреля в Украине подтвердили 1 тысячу 319 случаев заболевания коронавирусом. По этому показателю Украина является 53 государством в мире.
В результате инфекции умерли 38 человек в Украине, но 28 уже смогли выздороветь.
Как правильно использовать маску, чтобы не заразиться коронавирусом / инфографика 24 канала
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