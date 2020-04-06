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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      У МОЗ порадили таксистам, чим і як дезінфікувати автівки

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      У МОЗ дали рекомендації щодо дезінфекції автомобіля / clean-profi.ru

      Заступник міністра охорони здоров'я України Віктор Ляшко розповів, чим найкраще дезінфікувати власні автомобілі. Він наголосив, що МОЗ рекомендує використовувати лише зарестровані в Україні дезінфікуючі засоби.

      Щодо використання холодного туману – його можна використовувати у разі, якщо до його складу входять речовини, віднесені до реєстру дезінфікуючих засобів. Про це Віктор Ляшко розповів під час свого брифінгу.

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      Тоді їх можна використовувати для дезінфекції автомобілів, приміщень, поверхонь й різних матеріалів для того, щоб знешкодити вірус,
      – розповів головний санітарний лікар України.

      Він наголосив, що коронавірус передається і контактним шляхом, коли людина руками торкається поверхні, на якій є збудник інфекції.

      "Коронавірус передається, якщо після таких контактів людина не помила руки або не обробила їх антисептиком і торкалася слизових оболонок", – резюмував Віктор Ляшко.

      Що відомо про коронавірус в Україні?Станом на ранок 6 квітня в Україні підтвердили 1 тисячу 319 випадків захворювання на коронавірус. За цим показником Україна є 53 державою у світі.

      Внаслідок інфекції померли 38 людей в Україні, але 28 вже змогли одужати.

      коронавірус, як використовувати маску
      Як правильно використовувати маску, щоб не заразитися коронавірусом / інфографіка 24 каналу

      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Коронавірус в Україні Новини України Віктор Ляшко Транспорт Міністерство охорони здоров’я
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