В мире активно разоблачают российских агентов

Недавно российскую шпионку Марию Бутину приговорили к 18 месяцам заключения в США. Ее обвиняют в том, что она была иностранным агентом и пыталась продвигать позицию Кремля среди американских политиков.

В конце концов Мария Бутина сама призналась, что была российским иностранным агентом в США. Там она работала под руководством российского чиновника Александра Торшина. А в американской Национальной стрелковой организации, членом которой она стала, продвигала кремлевские интересы. К слову, в этой ассоциации немало влиятельных политиков. Известно, что после отбывания наказания Бутина стремится вернуться в Россию.

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Кто такая Мария Бутина

Мария Бутина родилась в российском Барнауле. Пошла по пути отца, сначала занималась предпринимательством. С детства увлекалась стрельбой, основала организацию "Право на оружие" и пропагандировала свободное его ношение.

Впоследствии вошла в "Единую Россию", и успела побывать на митинге сепаратистов за так называемую Новороссию. И даже попробовала себя в российской политике.



Мария Бутина

Перебравшись в Москву, Бутина познакомилась в то время с заместителем главы российского "Центробанка" Александром Торшиным. С которым в 2015 году уехала в США, там крутилась в среде американских бизнесменов и политиков.

А все для того, чтобы лоббировать интересы России в США. Заподозрив это, спецслужбы арестовали разведчицу в июле 2018 года. Ей инкриминировали шпионаж в пользу России. В Кремле назвали дело надуманным, а от шпионки открестились.

Мне действительно нечего скрывать. Я опросил всех руководителей спецслужб. Однако оказалось, что среди наших людей никто о Бутиной ничего не знает,

– заявил Владимир Путин.

В России, видимо, до последнего не верили, что Бутину накажут в США. Но американские суды не такие избирательно гуманные, как российские. Отец же Марии ее агентурную деятельность оправдывает, и говорит, что она просто пыталась наладить отношения США и России.



Российскую шпионку Марию Бутину приговорили к 18 месяцам заключения

Это первое дело, в котором вынесли приговор за шпионаж в пользу России, но далеко не последнее. Кремлевских агентов разоблачают в разных странах мира. Например, в 2018 году разоблачили солсберецких туристов, которые предприняли попытку отравить Скрипалей в марте. Еще четырех российских шпионов выслали из Нидерландов, потому что они пытались совершить кибератаку на Организацию по запрещению химического оружия в Гааге в апреле.