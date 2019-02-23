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      В мире уменьшают использование пластика: что делают в Украине

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      33 страны мира, среди которых Франция, Италия и Румыния, запретили использование пластиковых пакетов. Еще 53 страны ввели частичный запрет или налог на пакеты. В Евросоюзе же вообще проголосовали за запрет пластиковых изделий до 2021 года.

      Жалуются на неприятный запах гости Венеции. А местные же наоборот – обвиняют туристов, мол, те производят мусор. Каждую весну здесь поднимают тонны гнилых отходов из каналов.

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      Есть мусор, который медленно разлагается. Например, пластиковая бутылка – двести лет. А темпы, с которыми человечество производит пластик, растут. Из-за этого ежегодно погибает 100 тысяч морских жителей. Волонтеры выходят на побережья, чтобы спасти экосистему.

      В цивилизованных странах уже ввели сортировки мусора. Заботливые жители разделяют пластик, бумагу, металл и органику, затем – перерабатывают.

      Багато країн світу почали сортувати сміття
      Многие страны мира начали сортировать мусор

      В Европе даже придумали, как стимулировать людей к сортировке. Там устанавливают автоматы, которые поглощают бутылки и банки, и выдают чеки. Их меняют на скидки в магазинах. За 18 крон в Швеции – это примерно 50 гривен – можно приобрести, скажем, два килограмма яблок.

      Еще одно ноу-хау – это подземные контейнеры. Они вписываются в урбанистический пейзаж, потому что похожи на почтовые ящики, а ветер не разбрасывает мусор на улице. Жители итальянской Флоренции уже привыкли к таким свалкам.

      У світі набирають популярності підземні контейнери
      В мире набирают популярность подземные контейнеры

      Такие же подземные контейнеры уже появились и в Украине. Во Львове за такую площадку заплатили 32 тысячи евро. Говорят, если нареканий жителей не будет, то и в дальнейшем будут внедрять такой европейский опыт.

      Во Львове едва ли не впервые в Украине 9 лет назад ввели систему обращения с отходами. Горожане сдавали мусор отдельно. Правда, положительную инициативу затмила трагедия на Грибовицкой свалке и искусственная мусорная блокада.

      Сміттєва блокада Львова
      Мусорная блокада Львова

      Ее два года назад устроили городу. Эксперты тогда заявляли – вывоз мусора в Украине – это бизнес определенных компаний. И им невыгодно, чтобы мусор сортировался и перерабатывалось. Сейчас во Львове не только современные свалки, но и специальный уход за ними. Их дезинфицируют, чтобы исключить распространение инфекций.

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      Переняли инициативу по сортировке мусора и другие города. В Тернополе начали собирать пластиковые бутылки в отдельные контейнеры. В Ровно работает мусоросжигательная установка. В Киеве же создают центры, куда можно сдать вторсырье. Некоторые украинские города пошли еще дальше – в курортном городке Славское ограничили использование полиэтиленовых пакетов.

      Чем опасен пластик?
      При обычных условиях хранения пластик не обменивается с водой химическими элементами. При нагревании даже чуть выше комнатной температуры начинается активное перемещение токсичных молекул из пластиковой бутылки в жидкость, которой она наполнена. Понятно, что в жару свыше 30 градусов такая вода становится ядовитой. В пластике содержится бисфенол-А. Этот компонент негативно влияет на щитовидную железу, ЦНС, провоцирует неспособность иметь детей, гипертонию, ожирение и диабет. Использование пластика увеличивает риск хронической интоксикации.

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      Теги: Новости Украины Мусорная блокада Львова Европа Экология
      Источник: 24 канал
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