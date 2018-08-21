В Молдове суд оштрафовал священнослужителя за окропление ЛГБТ-активистки святой водой

В Молдове оштрафовали лидера православной организации Pro Ortodoxia диакона Геннадия Валуца, который в прямом эфире окропил ЛГБТ-активистку святой водой.

Об этом сообщает NewsMaker.

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Причиной для рассмотрения в суде стал инцидент, произошедший в 2014 году в эфире одного из телеканалов. Тогда Валуца ​​во время словесной перепалки окропил святой водой ЛГБТ-активистку и члена правозащитной организации GenderDoc-M Анжелику Фролову.

Валуца ​​утверждал, что "святая вода поможет вывести нечистую силу" из всех представителей ЛГБТ-сообщества и сторонников других религий.

Женщина пожаловалась на диакона в Совет, который признал его виновным в дискриминации по религиозным убеждениям и сексуальной ориентацией.

Своим решением суд признал Валуца ​​виновным в призывах к дискриминации по религиозным убеждениям и сексуальной ориентацией. Теперь он обязан выплатить Фроловой 5 тысяч леев (8 тысяч грн) за моральный вред и еще 7 тысяч (почти 12 тысяч грн) судебных расходов.

Диакон отказался извиняться и обжаловал решение Совета в суде Новых Анен, утверждая, что священнослужителей нельзя привлечь к ответственности за дискриминацию.

Валуца ​​считает несправедливым решение суда Новых Анен и называет постановление судебной инстанции "гонениями" и "легализованной ложью", утверждая, что "не окроплял святой водой эту лесбиянку".