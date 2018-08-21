У Молдові суд оштрафував священнослужителя за окроплення ЛГБТ-активістки святою водою

У Молдові оштрафували лідера православної організації Pro Ortodoxia диякона Геннадія Валуцу, який у прямому ефірі окропив ЛГБТ-активістку святою водою.

Про це повідомляє NewsMaker.

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Причиною для розгляду в суді став інцидент, що стався в 2014 році в ефірі одного з телеканалів. Тоді Валуца ​​під час словесної перепалки окропив святою водою ЛГБТ-активістку і члена правозахисної організації GenderDoc-M Анжеліку Фролову.

Валуца ​​стверджував, що "свята вода допоможе вивести нечисту силу" з усіх представників ЛГБТ-спільноти та прихильників інших релігій.

Жінка поскаржилася на диякона до Ради, яка визнала його винним в дискримінації за релігійними переконаннями і сексуальною орієнтацією.

Своїм рішенням суд визнав Валуцу ​​винним в закликах до дискримінації за релігійними переконаннями і сексуальною орієнтацією. Тепер він зобов'язаний виплатити Фроловій 5 тисяч леїв (8 тисяч грн) моральної шкоди та ще 7 тисяч (майже 12 тисяч грн) судових витрат.

Диякон ​​відмовився вибачатися і оскаржив рішення Ради в суді Нових Анен, стверджуючи, що священнослужителів не можна притягати до відповідальності за дискримінацію.

Валуца ​​вважає несправедливим рішення суду Нових Анен і називає постанову судової інстанції "гоніннями" і "легалізованою брехнею", стверджуючи, що "не окроплював святою водою цю лесбіянку".