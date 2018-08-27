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В МОН назвали, чем заменят табели для первоклассников

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Для первоклассников старые табели заменит свидетельство достижений
Для первоклассников старые табели заменит свидетельство достижений / Фото из открытых источников

Для первоклассников старые табели заменит свидетельство достижений. Там будут фиксировать характеристику личных достижений учащихся и оценивать активность ребенка, самостоятельную работу на уроке, сотрудничество с другими учениками и тому подобное.

Об этом говорится в приказе Министерства образования и науки Украины №924 от 20 августа.

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В частности, по новым правилам, учителя будут оценивать предметные компетентности учащихся первого класса четырехуровневой системой:

– имеет значительные успехи;
– демонстрирует заметный прогресс;
– достигает результата с помощью учителя;
– еще требует внимания и помощи в изучении того или иного предмета.

новий табель для першокласників

Новый "табель" для первоклассников

новий табель для першокласників

В октябре будет заполняться первая часть свидетельства (промежуточный отчет), вторая – в мае (итоговый отчет). В первом классе оценивание будет иметь описательный характер уровня обучения, усердия, социального поведения, однако не характер результата.

Теги: Новости Украины Дети и несовершеннолетние Образование Реформа образования Министерство образования и науки Украины
Источник: 24 Канал
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