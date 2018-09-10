В МОН рассказали, уменьшат ли количество получателей стипендий

Министр образования и науки Украины Лилия Гриневич не поддерживает возможность уменьшения количества охвата стипендий. Однако этот вопрос все же обсуждается на разных уровнях.

Об этом сообщает "Интерфакс".

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Мы сделали достаточно серьезную смену стипендиальной системы, стипендии достаточно сильно выросли. Ясно, что по сравнению с потребностями они маленькие, как и зарплаты для учителя. Но это было очень серьезное изменение. Я откровенно говорю вам, что не вижу возможности уменьшать количество охвата стипендий,

– рассказала министр.

Гриневич отметила, что сейчас охват стипендиями составляет 52-53%, включительно с теми, кто имеет социальные стипендии. Так, ориентировочно 47% составляют академические стипендии, еще 6% – социальные.

"Мне кажется, что сейчас такое сложное время, что уменьшать количество студентов – это был бы очень сложный шаг. Моя позиция, как министра образования и науки, и пока что я на ней стою, что нельзя сейчас уменьшать объем количества стипендий", – подчеркнула она.

В то же время министр отметила, что обсуждение этого вопроса продолжается.

Напомним, Министерство образования и науки Украины разработало новые условия приема в вузы в 2019 году. Сейчас соответствующий проект ведомство выставило на общественное обсуждение.