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Инспекция по общежитиям Украины: студенты престижных вузов живут в шокирующих условиях

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В конце августа студенты поселятся в общежитиях своих вузов. Но готовы ли они встретить в своих стенах абитуриентов и в каких условиях годами там живут старшекурсники.

Наши корреспонденты провели инспекцию общежитиями Украины.

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Комната на шестерых с крошечным столом, прогнившей тумбой и одним стулом. Вместо пола – цемент, вместо кроватей – старые койки с заляпанными матрасами. Эти фото общежитии Национального университета биоресурсов и природопользования выложила в сеть мама первокурсницы.

гуртожитки
Фото комнаты первокурсницы

Підлога в кімнаті
Пол в комнате

Корреспонденты решили лично проверить, в каких условиях будут жить студенты. Гидом лично вызвался быть проректор вуза. Идем в ту же комнату, из-за которой вспыхнул скандал. К нашему визиту здесь хорошо подготовились. С момента жалобы не прошло и недели, а комнату не узнать: новый пол, обои, розетки.


Тот же пол через неделю во время приезда журналистов

По словам проректора, обои клеили родители по собственному желанию, а покрытие пола уже сделал университет. Говорят, еще и новую мебель обещают поставить.


Новая мебель, которую собираются поставить

Затем идем проверять всё общежитие. Заглядываем в комнаты наугад. Где-то делают ремонт, где-то он уже завершился. В коридоре встречаем одного из студентов. Он решил показать свою комнату. Студенты-ветеринары делали ремонт в комнате сами. В общем, всем довольны, однако не против, чтобы им поставили евроокна. Руководство вуза уверяет, что ремонтировать комнаты родителей не заставляют. За 500 гривен в месяц условия, которые мы увидели, вполне удовлетворительные.

Часть комнат мы показываем родителям с возможностью их инициативы сделать ремонты. Эта практика существует во многих университетах и ​​она, кстати, очень старая,
– подытожил проректор по учебной и воспитательной работы НУБИП Сергей Кваша.

А это общежитие престижного Львовского национального университета имени Ивана Франко.

Общежитие львовского вуза

Старые разбитые лестницы, обрисованные стены, аварийные балконы, а потолок буквально может упасть на голову. Есть мусоропровод, но он закрыт, так как два года здесь выводили крыс, которые завелись собственно из-за этого мусоропровода.


Потолок на кухне


Иногда в комнате приходится хранить и одежду, и посуду в одном месте

Старые обои, поломанная мебель. Места не хватает, поэтому кастрюли храню рядом с одеждой. Единственное, что напоминает жителям, что сейчас 21 век – металлопластиковые окна.

Корреспондент хотел открыть окно, однако ручка просто отвалилась

Отдельно о душе и туалете – они похожи на заброшенные общественные туалеты. И за все это 450 гривен, на 50 меньше, чем в киевском вузе. В профсоюзе студентов университета говорят, что пытаются делать ремонты, но на все просто средств не хватает.


Душ в общежитии львовского вуза


Туалет в общежитии львовского вуза
Не столовая, а трапезная. Не общежитие, а коллегиум. Дом, где живут студенты Украинского Католического Университета во Львове больше похож на пятизвездочный отель. И его можно назвать одним из лучших в Украине. Здесь студенты имеют собственный туалет с душем прямо в комнате. Вся мебель новая, а ремонт свежий. Но и цена за проживание отличается. Плата – 1700 гривен в месяц, но есть много различных скидок.

 


Столовая УКУ


Элемент из ванной комнаты общежития в УКУ


Комнаты в УКУ


Тренажёрный зал в УКУ

За эти средства студенты могут бесплатно посещать спортзал, имеют круглосуточную охрану и попадают на территорию коллегиума только с помощью карточек. Но независимо от состояния общежитий, во всех аншлаг. Ведь арендовать не то, что квартиру, койко-место дороже – в столице, например, цены стартуют от полутора-двух тысяч гривен.

 

Автор: Егор Скорина
Теги: Новости Украины Министерство образования и науки Украины Образование студенты
Источник: 24 канал
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