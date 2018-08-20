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Інспекція гуртожитками України: студенти престижних вишів живуть у шокуючих умовах

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Наприкінці серпня студенти оселяться у гуртожитках своїх вишів. Та чи готові вони зустріти у своїх стінах абітурієнтів і в яких умовах роками там живуть старшокурсники.

Наші кореспонденти провели інспекцію гуртожитками України. 

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Кімната на шістьох з крихітним столом, прогнилою тумбою та одним стільцем. Замість підлоги – цемент, замість ліжок – старі койки з заляпаними матрацами. Ці фото гуртожитку Національного університету біоресурсів і природокористування виклала у мережу мама першокурсниці. 

гуртожитки
Фото кімнати першокурсниці 

Підлога в кімнаті
Підлога в кімнаті

Кореспонденти вирішили особисто перевірити, в яких умовах житимуть студенти. Гідом особисто зголосився бути проректор вишу. Йдемо у ту ж кімнату, через яку спалахнув скандал. До нашого візиту тут добре підготувалися. З часу скарги не минуло і тижня, а кімнату не впізнати: нова підлога, шпалери, розетки.


Та ж підлога через тиждень під час приїзду журналістів

За словами проректора, шпалери клеїли батьки за особистим бажанням, а покриття підлоги вже зробив університет. Кажуть, ще й нові меблі обіцяють поставити. 


Нові меблі, які збираються поставити

Потім йдемо інспектувати увесь гуртожиток. Заглядаємо у кімнати навмання. Десь роблять ремонт, десь він вже завершився. У коридорі зустрічаємо одного зі студентів. Він вирішив показати свою кімнату. Студенти-ветеринари робили ремонт у кімнаті самі. Загалом, усім задоволені, проте не проти, аби їм поставили євровікна. Керівництво вишу запевняє, що ремонтувати кімнати батьків не змушують. За 500 гривень на місяць умови, які ми побачили, цілком задовільні.

Частину кімнат ми показуємо батькам з можливістю з їхньої ініціативи зробити ремонти. ця практика існує в багатьох університетах і вона, до речі, дуже стара,
– підсумував проректор з навчальної і виховної роботи НУБІП Сергій Кваша.

А це гуртожиток престижного Львівського національного університету імені Івана Франка.


Гуртожиток львівського вишу

Старі розбиті сходи, обмальовані стіни, аварійні балкони, а стеля буквально може впасти на голову. Є сміттєпровід, але він зачинений, тому що два роки тут виводили щурів, які звелись власне через цей сміттєпровід.


Стеля на кухні


Часом в кімнаті доводиться зберігати і одяг, і посуд в одному місці

Старі шпалери, поламані меблі. Місця не вистачає, тому каструлі зберігаю поруч із одягом. Єдине, що нагадує мешканцям, що зараз 21 століття – металопластикові вікна.


Кореспондент хотів відкрити вікно, проте ручка просто відпала

Окремо про душ і туалет – вони схожі на занедбані громадські вбиральні. І за все це 450 гривень, на 50 менше, ніж у київському виші. У профспілці студентів університету кажуть, що намагаються робити ремонти, але на все просто коштів не вистачає.


Душ у гуртожитку львівського вишу


Туалет у гуртожитку львівського вишу

Не їдальня, а трапезна. Не гуртожиток, а колегіум. Будинок, де живуть студенти Українського Католицького Університету у Львові більше схожий на п'ятизірковий готель. І його можна назвати одним з найкращих в Україні. Тут студенти мають власний туалет з душем прямо у кімнаті. Всі меблі нові, а ремонт свіжий. Але і ціна за проживання відрізняється. Плата – 1700 гривень на місяць, але є багато різних знижок.


Їдальня УКУ


Елемент з ванної кімнати гуртожитка в УКУ


Кімнати в УКУ


Тренажерний зал в УКУ

За ці кошти студенти можуть безкоштовно відвідувати спортзал, мають цілодобову охорону та потрапляють на територію колегіуму тільки за допомогою карток. Але не залежно від стану гуртожитків, у всіх аншлаг. Адже орендувати не те, що квартиру, ліжко-місце дорожче – у столиці, наприклад, ціни стартують від півтори-двох тисяч гривень.

Автор: Єгор Скоріна
Теги: Новини України студенти Освіта Міністерство освіти та науки України
Джерело: 24 канал
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