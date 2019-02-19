В Монголии сотни людей отравились после посещения местном ресторана KFC

Сорок два человека были госпитализированы еще у сотен обнаружили симптомы болезни вследствие потребления зараженной воды. Органы здравоохранения связывают инцедент с рестораном KFC в Улан-Баторе.

Об этом сообщило издание Bloomberg.

Читайте также: Дома профсоюзов в Киеве снова разместили вывеску KFC: в заведении ситуацию не комментируют

Отмечается, что местный лицензиат франчайзинга KFC – Tavan Bogd, причастный к 247 случаям острого отравления с тяжелыми последствиями в течение последнего месяца. Контролирующие органы сообщили, что обнаружили серьезные нарушения в соблюдении норм охраны здоровья и ужасный контроль внутренней гигиены. Лабораторные тесты обнаружили бактерии в питьевой и газированной воде.

В компании KFC сразу отреагировали на инцидент.

Для KFC нет ничего важнее, чем здоровье и безопасность наших клиентов. Мы глубоко опечалены этим инцидентом,

– говорится в сообщении компании.

Компания, которая управляет франшизой, заявила, что KFC Mongolia сотрудничает с правительственным расследованием в отношении всех зафиксированных случаев отравления.