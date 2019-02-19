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      В Монголии сотни людей отравились после посещения местном ресторана KFC

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      Ресторан KFC в Улан-Баторе.
      Ресторан KFC в Улан-Баторе. / Tomohiro Ohsumi/Bloomberg

      Сорок два человека были госпитализированы еще у сотен обнаружили симптомы болезни вследствие потребления зараженной воды. Органы здравоохранения связывают инцедент с рестораном KFC в Улан-Баторе.

      Об этом сообщило издание Bloomberg.

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      Отмечается, что местный лицензиат франчайзинга KFC – Tavan Bogd, причастный к 247 случаям острого отравления с тяжелыми последствиями в течение последнего месяца. Контролирующие органы сообщили, что обнаружили серьезные нарушения в соблюдении норм охраны здоровья и ужасный контроль внутренней гигиены. Лабораторные тесты обнаружили бактерии в питьевой и газированной воде.

      В компании KFC сразу отреагировали на инцидент.

      Для KFC нет ничего важнее, чем здоровье и безопасность наших клиентов. Мы глубоко опечалены этим инцидентом,
      – говорится в сообщении компании.

      Компания, которая управляет франшизой, заявила, что KFC Mongolia сотрудничает с правительственным расследованием в отношении всех зафиксированных случаев отравления.

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      Теги: Отравление
      Источник: 24 Канал
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