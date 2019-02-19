У Монголії сотні людей отруїлися після відвідин місцевому ресторану KFC

Сорок дві людини були госпіталізовані ще у сотень виявили симптоми хвороби внаслідок споживання зараженої води, яку органи охорони здоров'я пов'язують з рестораном KFC в Улан-Баторі.

Про це повідомило видання Bloomberg.

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Зазначається, що місцевий ліцензіат франчайзингу KFC – Tavan Bogd, причетний до 247 випадків гострого отруєння з важкими наслідками протягом останнього місяця. Контролюючі органи повідомили, що виявили серйозні порушення у дотриманні норм охорони здоров'я та жахливий контроль внутрішньої гігієни. Лабораторні тести виявили бактерії у питній та газованій воді.

У компанії KFC одразу відреагували на інцидент.

Для KFC немає нічого важливішого, ніж здоров'я та безпека наших клієнтів. Ми глибоко засмучені цим інцидентом,

– мовиться у повідомленні компанії.

Компанія, яка керує франшизою, заявила, що KFC Mongolia співпрацює з урядовим розслідуванням щодо всіх зафіксованих випадків отруєння.



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